Si, entre 2003 et 2005, 1 000 condamnés ont bénéficié de la grâce royale, ils n’étaient plus que 156 en 2008, 96 en 2009, 75 en 2010, 70 en 2011, 53 en 2012, 30 en 2013. C’était sous le règne du roi Albert.

Sous Philippe, le rythme s’est encore ralenti : 2 en 2014, 21 en 2015 et 6 en 2016. On tourne désormais sous les dix par an, comme le montre une réponse du ministre de la Justice à une question parlementaire : 7 en 2019, 2 en 2020, 6 en 2021 et 5 en 2022. Les chiffres arrêtés au 1er mai font état d’une seule grâce royale pour cette année.

Dans la grande majorité des cas, la grâce royale accordée l’est pour des faits de roulage. Mais attention, pas dans les cas où il y a ivresse, délit de fuite ou une victime.

Pour être gracié, il faut adresser une requête en grâce par courrier au Palais royal ou par e-mail au service des grâces. Chaque requête est traitée individuellement, d’abord par le service des grâces, puis par le ministre de la justice, puis par le roi.

Un examen rigoureux

Et cela se peut prendre un certain temps : examen du jugement et du casier, enquête de moralité de police, avis du parquet. Les situations sociale, professionnelle, familiale et médicale sont prises en compte.

Pour 2019, six des sept grâces octroyées concernaient des faits de roulage. Les peines d’amende et de déchéance du droit de conduire ont été remises ou assorties d’un sursis. Pour quatre de ces dossiers, la grâce a été octroyée parce qu’il est apparu, après les condamnations, que les intéressés n’avaient pas commis les faits. Dans un dossier, l’action publique était éteinte par le paiement de la transaction. La dernière l’a été pour raison médicale : la requérante, mère de deux enfants mineurs, était atteinte d’un grave cancer.

La dernière grâce recouvrait des infractions en matière sociale. La moitié de l’amende a été remise. L’homme, père de deux enfants, avait été victime d’un grave accident de la circulation. Sa femme était morte dans l’accident. De plus, il n’était plus indépendant mais salarié, ce qui écartait le risque de récidive.

En 2020, deux grâces ont été octroyées. À chaque fois pour des condamnations en matière de roulage. Il était apparu que les faits n’avaient pas été commis. Les amendes, déchéances du droit de conduire et la peine d’emprisonnement ont été remises.

Six grâces ont été accordées en 2021, dont quatre pour de faits de roulage. Dans un dossier, les faits n’avaient pas été commis. Pour les trois autres, des grâces partielles ont été octroyées pour les amendes et déchéances, pour raison familiale ou en raison de l’ancienneté des faits. Il s’agissait d’une mère de huit enfants Pour les deux autres, les faits dataient d’une dizaine d’années.

Rarement pour des faits de stupéfiants

Dans les deux autres cas, il s’agissait de dossiers de stupéfiants. Il y a eu une grâce partielle pour l’amende en raison de l’évolution favorable du requérant, qui s’est réinséré et avait réussi le délai d’épreuve de deux ans. Dans l’autre cas, c’était une grâce partielle pour un homme, qui a été déclaré en incapacité de travail à vie après un très grave accident de travail (une explosion).

En 2022, quatre des cinq grâces partielles pour les amendes et déchéances ont été octroyées pour des faits de roulage. Elles étaient motivées pour raisons médicales ou financières. Le dernier cas a trait à une escroquerie ayant fait l’objet d’une condamnation à l’étranger. Il y a eu sursis au-delà des trois ans. L’ancienneté des faits (20 ans), l’âge (78 ans) et l’état de santé du requérant ont motivé la décision.

C’est aussi l’âge (74 ans) et l’état de santé du requérant ainsi que l’ancienneté des faits (16 ans) qui ont motivé la première grâce octroyée en 2023 pour des faits de roulage commis à l’étranger. Un sursis a été accordé pour la moitié de la peine d’emprisonnement.