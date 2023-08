Grève à l’aéroport de Charleroi : “M. Verdonck serait-il le geôlier de l’aéroport pris en otage par Ryanair ?”

Selon le patron du BSCA, Philippe Verdonck, l’action syndicale n’est pas visible dans les bâtiments aéroportuaires, si l’on excepte les passagers privés de vols. “Il n’y a pas de grévistes, que des passagers qui n’ont plus aucune considération pour les actions mais compatissent avec les personnes qui ne peuvent pas partir”, a commenté le CEO à Belga.

Se libérer de Ryanair

Ce commentaire “provocateur” a fortement irrité Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. “C’est indécent de faire des déclarations pareilles. On ne va pas rester dans l’aéroport pendant 2 jours pour empêcher les voyageurs de circuler. Notre ligne a toujours été celle du respect. Nous informons toujours 7 jours à l’avance de la tenue de nos grèves afin que les gens aient le temps de prendre d’autres dispositions.”

Le syndicaliste rappelle que c’est “le 22e jour de grève” des travailleurs carolos contre Ryanair “depuis 2018”. Selon lui, la compagnie de Michael O’Leary a créé un marché “tellement profitable et rentable” qu’il devient difficile de s’en affranchir. “Le BSCA est pris en otage par Ryanair. Si on veut sauver l’aéroport, il faut s’en libérer au plus vite en trouvant une alternative à l'addiction à cette compagnie qui ne respecte rien.”

guillement Y-a-t-il quelqu'un dans ce pays qui a le pouvoir de faire respecter ces lois? Tout le monde sait que Ryanair ne respecte pas la législation, mais personne n'intervient. Notre seule arme, c'est donc la grève."

Ce qui est au cœur du bras de fer entre les pilotes et la direction, ce sont les salaires des travailleurs. Or, “dans l’aviation, le salaire n’est pas un des coûts les plus importants”, poursuit Didier Lebbe. Ce que fait le CEO Michael O’Leary, “c’est de la provocation, c’est du management par la peur”. L’Irlandais arrive “à un point où il devrait peut-être revoir certaines conceptions de la vie s’il veut garder un peu de respect”.

Pour le permanent CNE, le directeur de l’aéroport de Charleroi fait le jeu de Ryanair. “M. Philippe Verdonck a montré qu’il n’avait aucun respect pour les travailleurs qui font voler les avions de son aéroport. M. Verdonck serait-il le geôlier de l’aéroport pris en otage par Ryanair ?”

Retrouver les salaires d'avant le Covid

Et de finir sur l’objectif de la grève. “Le but n’est jamais de faire des grèves. Ce n’est pas une grève d’enfants gâtés. On se bat pour faire valoir nos droits et faire respecter la législation à cette entreprise. Y a-t-il quelqu’un dans ce pays qui a le pouvoir de faire respecter ces lois ? Tout le monde sait que Ryanair ne respecte pas la législation, mais personne n’intervient. Notre seule arme, c’est donc la grève.”

Des dizaines de pilotes de Ryanair basés à l'aéroport de Charleroi sont en grève pour la troisième fois cet été. Ils protestent contre la décision de la compagnie low-cost irlandaise de ne pas honorer les engagements pris avant le début de la pandémie de Covid-19. En 2020, au plus fort de l'épidémie, Ryanair avait demandé à ses employés de réduire temporairement leurs salaires pour ne pas mettre l'entreprise en difficulté. Trois ans plus tard, les pilotes réclament un retour aux conditions qui prévalaient avant l'épidémie.