Météo: temps généralement sec sauf quelques averses isolées

Un léger risque d'averses est à prévoir, suivi d'un ciel plus ensoleillé à partir du littoral mardi matin. A l'arrière, la nébulosité sera variable avec parfois quelques petites averses isolées. Le temps restera sec dans de nombreuses régions. L'après-midi, le ciel deviendra assez ensoleillé à partir du littoral, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 20°C en haute Ardenne et en bord de mer et 25°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement modéré de sud­-ouest.