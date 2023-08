Qui est vraiment Nicolas Gosset, "Monsieur Russie", à qui on demande sans arrêt quand la guerre sera finie ?

Russophone, spécialiste des anciens mondes soviétiques et fin connaisseur de la Russie contemporaine, le chercheur carolo a le profil idéal pour commenter le conflit. Depuis l’invasion russe en Ukraine le 24 février 2022, il est donc inévitablement présent sur tous les fronts médiatiques, devenant malgré lui “Monsieur Russie”. LE nom qui vient automatiquement à l’esprit lorsqu’on veut rédiger “une analyse” ou “décrypter” une situation. Combien de fois n’a-t-on pas entendu dans la rédaction : “On peut faire un petit point sur la guerre avec Gosset”.

Une passion d’enfant

Il y a quarante-deux ans, rien ne prédestinait ce petit gamin malingre à s’inviter plusieurs fois par semaine dans le JT. “Je viens d’un milieu modeste, raconte Nicolas Gosset, toujours aussi filiforme et très chic dans son pantalon de costume à carreaux. Mes grands-parents étaient de tout petits agriculteurs dans le Hainaut. Mon grand-père avait un frère communiste, qui passait parfois à la maison et parlait tout le temps de l’Union soviétique, les Russes, “les rouges”. Ces sujets revenaient sans arrêt sur la table, ça m’a intéressé.”

Sans le savoir, le petit Nicolas développe une passion qui influencera une bonne partie de sa vie. “J’ai tout de suite ressenti un intérêt fantasmé, romancé, adolescent pour la Russie”, poursuit-il. Lorsqu’un habitant du quartier féru de littérature lui fait lire les auteurs russes, l’envie d’apprendre la langue se manifeste. “Je n’ai pas entamé mes études en sciences politiques puis en sociologie politique à Bruxelles pour cette raison, précise Nicolas Gosset. Mais chaque travail, chaque papier, m’offrait une occasion de parler ou d’écrire sur la Russie.”

La vie en Asie centrale

Bourse de doctorat en poche, le chercheur file trois ans en Asie centrale. De 2007 à 2010, il découvre le Tadjikistan, le Khirgizstan, l’Ouzbékistan où il se lie d’amour et d’amitié. “J’ai compris à l’époque ce que signifiait le fait de vivre sous un régime autoritaire dans un État policier, commente-t-il, conscient que cette expérience renforce sa grille de lecture actuelle. Cela m’a rendu sensible à la volonté ukrainienne de s’émanciper d’une gouvernance néo-soviétique à la Poutine. Quand on a vécu dans ce type de régime – dans mon cas, l’Ouzbékistan d’Islam Karimov ‐, on comprend que les gens veuillent s’en libérer, tout comme on comprend le ressenti d’une partie de la population russe par rapport à Poutine, la volonté de garder tout cela loin de soi. Dans ces pays-là, dès qu’on touche à l’état, la politique ou le pouvoir, on se brûle.”

Des amitiés détruites

En février 2022, lorsque les troupes russes pénètrent physiquement en Ukraine, Nicolas Gosset plonge corps et âme dans le conflit, conscient de mêler dangereusement le professionnel et l’intime. “J’ai d’abord vécu cela comme une douleur personnelle, confie le chercheur. J’aime ces gens, j’aime ces pays, ça m’a fait mal à ma Russie, dont la transformation est absolument catastrophique. Et puis ça a détruit des liens d’amitié, certaines personnes n’ont plus voulu me parler. On retrouve en Belgique une diaspora russe à fleur de peau. Certains ne se reconnaissent plus du tout dans leur patrie, d’autres adhèrent totalement à ce que fait Poutine. Il est extrêmement compliqué de maintenir un lien social alors que le sujet divise profondément les pays de l’ancien bloc soviétique.”

Lorsqu’il s’agit d’aborder le sujet avec son beau-père ouzbek de 75 ans ayant passé toute sa vie en ex-URSS, la géopolitique s’impose d’elle-même. “Au début, impossible de discuter, détaille le chercheur. Le discours russe était accepté comme une évidence, et moi j’avais le label “Défenseur de l’Otan et des États-Unis”. 'Tu nous as aimés, tu aimais aller en Russie, me disait mon beau-père. Regarde maintenant comment tu en parles.' Tout est toxique dans ce conflit, sur le terrain comme dans les esprits. Cela empoisonne les familles et les amis.”

Mauvaise conscience

Au chercheur, désormais, de faire face à ses propres interrogations : qu’est-ce que la neutralité ? Qu’est-ce qu’une approche scientifique de la situation ? Comment ne pas être orienté, partisan ou simplement trop impliqué ? “On essaie de se protéger, mais c’est compliqué, regrette-t-il. Nous parlons russe à la maison. Au début du conflit, nous avons en outre accueilli une réfugiée ukrainienne et sa fille, qui pleurait beaucoup. Nous vivions dans cette guerre 24h/24. C’était aussi fort humainement que difficile au quotidien. Inévitablement, en fin de journée, une forme de mauvaise conscience a fini par s’installer. Combien de fois ne me suis-je pas dit 'Tu commentes toutes ces atrocités confortablement installé dans ton petit canapé'?” Une lassitude aussi. Après des années de service, Nicolas Gosset changera de carrière… ce 16 août pour rejoindre le corps diplomatique. Vous ne le retrouverez pas tout de suite à la télé.

Nicolas Gosset : “Je suis très frappé par les tentatives de psychologiser Vladimir Poutine”

Moscou et Kiev s’affrontent autant sur la ligne de front que sur le terrain de la communication, difficile, depuis le début du conflit, de distinguer la propagande des faits. Quand il veut démêler le vrai du faux, le journaliste appelle l’expert. L’expert, lui, doit se débrouiller avec ce qu’il a. “Il y a un accès extrêmement limité aux sources et à l’information fiable, commente Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal supérieur de défense (IRSD). Chaque matin, je commence par ma revue de presse, russe et occidentale, je croise les infos, consulte mon réseau, les documents auxquels j’ai accès, et je confronte cela à ma propre maîtrise du sujet. Mais les choses sont devenues plus complexes, parce que depuis quelques mois, les Ukrainiens sont partis dans une certaine forme de censure, une restriction informationnelle beaucoup plus marquée sur ce qui se passe chez eux. Les journalistes ukrainiens sont très compétents, mais à partir du moment où le ministère de la défense leur dit 'Toute information que vous divulguez est susceptible de conduire à la mort de vos pairs, vos frères ou vos enfants sur la ligne de front', ils y réfléchissent à deux fois. Ils font partie intégrante de cet environnement de défense de la nation, et la société civile ukrainienne a suivi le mouvement.”

Désinformation russe et ukrainienne

En face, les Russes sont passés maîtres dans l’art de dire n’importe quoi, au point d’accuser presque systématiquement Kiev de leurs propres exactions. “Au début de la guerre, les Ukrainiens étaient dans une profusion d’informations et les Russes les contraient, analyse Nicolas Gosset. Ils ont compris depuis qu’ils avaient intérêt à faire passer leurs propres informations, sur les destructions de matériel occidental ou les points de percée ukrainiens sur la ligne de front, par exemple, au sujet desquels il est très difficile de savoir quelle est la situation exacte. Plus le conflit s’allonge, plus croiser les informations devient complexe.”

Les deux camps recourent-ils à une forme similaire de manipulation des faits ou de désinformation ? “Non, répond instantanément le chercheur. “On ne peut pas les comparer. S’il y a désinformation ukrainienne, elle est avant tout calibrée dans un souci de contrer ce qui vient de Moscou et de conserver une certaine forme de soutien international autour du drame que vit le pays. Contrairement aux Russes, il ne s’agit pas de transformer profondément la vérité de ce qui se passe sur le terrain. La Russie va beaucoup plus loin, elle a un projet conscient et très élaboré de déstabilisation de nos sociétés de l’intérieur.”

Le commentaire de quincaillerie

Et Nicolas Gosset, dont les propos sur la guerre sont souvent pris pour argent comptant, de nuancer voire limiter son expertise. “Il faut garder une certaine humilité, dire ouvertement qu’on n’a pas forcément la réponse, estime le spécialiste. Même s’il se base souvent sur une légitimité scientifique, le terme “expert” reste une étiquette artificielle construite par les médias, qui ne veut pas dire grand-chose.” Cette étiquette, est en outre souvent galvaudée. Inutile de demander à un spécialiste des sciences politiques comme Nicolas Gosset de partager des considérations relevant de la stratégie militaire, ou mieux, de plonger dans la tête de Vladimir Poutine.

”Je suis très frappé depuis le début par le caractère répétitif des questions. Combien de fois ne m’a-t-on pas demandé quand la guerre allait s’arrêter ? Très rapidement, on est passé d’un temps intéressant où l’on me demandait de revenir sur les causes profondes de cette guerre, les dynamiques de transformation de la société russe, à quelque chose relevant du commentaire de quincaillerie sur telle ou telle annonce de Poutine. Avec l’allongement de la guerre, on est entré dans le storytelling, le feuilletonnage des événements, sans distinguer l’essentiel de l’accessoire. Mais ce qui me met le plus mal à l’aise, c’est la psychologisation de Vladimir Poutine. Les articles sur le Poutine fou, irrationnel,…Que se passe-t-il dans la tête de Poutine ? Qui voit-il ? Autant de questions auxquelles personne n’a de réponse, même au sein des agences de renseignement. Le risque, à ce niveau, est d’être incité à partager son opinion et non des propos fondés, être amené sur un terrain vers lequel je ne voulais pas aller.”