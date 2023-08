Caisses vides à la police: des dizaines de millions d’euros de factures impayées, mais "la police pourra toujours remplir ses missions"

Les retards de paiement remontent parfois à plusieurs semaines et concernent des missions de consultance IT, des factures énergétiques, ou encore des factures d’achat de nouveaux véhicules “qui sont donc bloqués au garage tant que la police n’honore pas sa dette”, ajoute le quotidien.

La porte-parole An Berger précise que la police fédérale “honorera évidemment toutes ses factures, même si des retards existent”. Les ministres de tutelle ont été informés des difficultés rencontrées. Une demande de financement supplémentaire a été soumise au conseil des ministres. La police fédérale ignore toutefois quand cette demande sera la table du gouvernement.

Dans ce flou absolu, il revient à Eric Snoeck de dégager à court terme des marges d’économies.

Eric Snoeck, commissaire général ad interim, en poste depuis la mi-juin. ©Photo News

C’est lui, le commissaire général ad interim, en poste depuis la mi-juin, qui a pris le taureau par les cornes. “Dès son arrivée, constatant de sérieux problèmes de liquidités, il a demandé un examen approfondi de la santé financière de l’organisation dont il a la charge”, nous adresse An Berger. “Il a commandé une photographie de la situation budgétaire et il a consacré plusieurs réunions du comité exécutif de la police fédérale à ce sujet.”

On ne touchera pas au personnel

Les coûts de personnel sont très largement majoritaires (environ 85 % du budget). On n’y touchera pas. Reste à trouver, dans les 15 % restants, les marges possibles à dégager et apporter, à cette fin, des modifications structurelles et organisationnelles. À titre d’exemple, l’ancien commissaire général, Marc De Mesmaeker, avait déjà dit stop aux heures supplémentaires, ce qui n’avait pas eu d’impact sur le fonctionnement au sens large de la police fédérale.

À court terme, il y a garantie que la police pourra toujours remplir ses missions. “Mais nous devons rechercher des solutions adéquates pour garantir le fonctionnement et les missions, tant à court terme qu’à moyen terme. Les solutions à moyen terme sont actuellement à l’étude et vont être discutées avec les ministres de tutelle dès le mois de septembre. Néanmoins, nous n’attendons pas et mettons déjà en place des mécanismes de gestion budgétaire stricts, notamment par la création d’une cellule budgétaire dédiée au niveau du commissaire général”, nous adresse encore An Berger.

Selon la police fédérale, les difficultés budgétaires sont liées à différentes causes.

”Les évolutions géopolitiques et macro-économiques ont provoqué une augmentation des prix (inflation), une augmentation des coûts de l’énergie et des retards dans les livraisons qui impliquent des reports des paiements sur les années suivantes. Ce sont des problèmes généraux qui sont liés notamment aux suites de la crise sanitaire et aux conséquences de la guerre en Ukraine sur l’industrie”, indique notamment la porte-parole.

Par ailleurs, la police fédérale a dû investir massivement depuis quelques années dans la digitalisation pour suivre les évolutions technologiques. “Il y a notamment la nécessité de réinvestir dans certaines fonctionnalités pour faire face aux évolutions des phénomènes de sécurité, comme la criminalité organisée liée à la drogue ou la cybercriminalité. En 20 ans, le métier a connu des évolutions profondes et s’est complexifié, impliquant des tâches, des activités et/ou des moyens supplémentaires. Les budgets n’ont pas nécessairement été adaptés en conséquence.”