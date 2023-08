”Des chars hybrides ou des F-16 à énergie solaire ?”: verduriser l’armée belge, la proposition d’Écolo-Groen qui fait ricaner la droite

L’armée belge est l’un de ces terrains. En janvier 2023, Écolo-Groen a déposé une proposition de résolution pour que la Défense adopte une stratégie climatique. Le texte, rédigé par Guillaume Defossé et Wouter De Vriendt, se déploie sur plusieurs volets.

La résolution pointe le lourd bilan carbone des industries de la Défense et invite à trouver des solutions pour l’alléger. Elle préconise d’adapter le matériel militaire aux nouvelles réalités météorologiques. Elle demande également de se préparer aux conséquences géopolitiques du dérèglement climatique (phénomènes migratoires, montées du terrorisme, guerres civiles…) ainsi qu’aux conséquences locales (inondations, feux de forêts, sécheresse…).

Guillaume Defossé demande d'inclure la dimension climatique dans les objectifs de la Défense. ©Belga

Le texte a toutefois été accueilli avec une belle dose de sarcasme par les partis de droite. La guerre est bien évidemment l’un des plus importants accélérateurs du dérèglement climatique puisqu’elle détruit toutes les formes de biodiversité et qu’elle produit des quantités astronomiques de gaz à effet de serre, reconnaissent-ils. Mais est-il pour autant possible de faire des guerres neutres en carbone ? Ira-t-on à la guerre en vélo-cargo ?

À lire aussi

”Je ne sais pas comment on peut agir sur le plan des missions internationales. Avec des chars hybrides ou des F-16 à énergie solaire ?” a ironisé le député Denis Ducarme (MR) au mois de mai, lorsque le texte a été présenté en commission Défense.

Le député Jasper Pillen (Open VLD) s’était alors fendu d’un tweet accompagné d’une caricature en deux cases moquant la stratégie climat pour la Défense. Sur la première case, on y voyait un char customisé avec des petites fleurs tirer une balle en caoutchouc neutre en carbone accompagné d’une montgolfière remplaçant les jets. Sur la deuxième image, ces forces sont atomisées par un avion de chasse. Ce tweet qui croque les limites technologiques de l’ambition écologique a bien fait rire le député Theo Francken (N-VA).

”On sait bien qu’on ne volera pas à l’énergie solaire et que certaines émissions de CO2 sont incompressibles”, proteste Guillaume Defossé, navré. “Mais ce n’est pas ce que l’on propose. Nous soulignons le fait que les armées et l’industrie de la défense sont responsables de 6 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le ministère américain de la Défense est, par exemple, le plus gros consommateur institutionnel de combustibles fossiles au monde, selon une étude publiée par l’Université Brown en 2019. L’armée américaine a un bilan carbone aussi important que la Roumanie !”

À lire aussi

Les Verts insistent aussi sur le rôle croissant de l’armée au niveau de l’aide à la nation. Lors des inondations de 2021 en Wallonie, l’armée est ainsi intervenue pour extraire les populations en danger et les loger. Mais également sur le plan sécuritaire. Les sécheresses extrêmes provoquent des pénuries d’eau pouvant alimenter des conflits locaux qui vont demander une réponse militarisée.

Se basant sur des documents d’experts, les écologistes concluent “qu’il est absolument essentiel d’intégrer le changement climatique dans l’évaluation des risques et des stratégies de la Défense, sans quoi les efforts déployés pour construire la paix risquent même d’avoir l’effet inverse”.

La France et les États-Unis le font déjà

La proposition fait écho aux différents plans climats produits outre-frontière. Au printemps, l’US Air Force, l’armée de l’air américaine, a annoncé vouloir consacrer de 36 millions à 100 millions de dollars à la réduction des émissions nettes de CO2. La France travaille également à réduire sa consommation énergétique sur tous ses secteurs “non opérationnels” (infrastructures du quotidien, parc immobilier, photovoltaïque…).

Le sujet de la verdurisation de l’armée devrait revenir au parlement dans les prochains mois. Au terme de la dernière réunion sur le sujet, il a été décidé d’auditionner des experts pour analyser la faisabilité de pareilles ambitions. Nul doute que dans un contexte global de remilitarisation et de soutien matériel à l’Ukraine, la thématique donnera lieu à de nouveaux échanges explosifs.