Les infrastructures de nos parkings à étages résistent-elles au poids de nos voitures de plus en plus lourdes?

Au début des années 90, une voiture diesel ne pesait, en moyenne qu'un peu plus d'une tonne. Désormais, avec l'essor des SUV, des berlines et des grandes familiales, une voiture propulsée au diesel pèserait près d'1,4 tonne en moyenne. Soit une augmentation de poids de 32 %, selon les estimations de l'agence française de la transition écologique (Ademe). Laquelle a fait le calcul aussi pour l'essence, avec une prise de poids en moyenne de 28 % (904 kg en 1990, 1.164 kg aujourd'hui).

Aucune comparaison temporelle n’existe pour l’électrique, vu l’émergence récente de cette motorisation. Mais une comparaison entre thermique et électrique d’une même marque montre clairement l’évolution. La nouvelle Peugeot 208, par exemple, avoisine les 1.090 kg à vide dans sa version essence, pour 1.455 kg pour sa version électrique. Soit une différence de 33,4 % entre les deux modèles.

Or, dans le futur, les voitures électriques sont vouées à être plus nombreuses. Voire généralisées avec la décision prise par l'Europe d'interdire la vente de tout véhicule thermique après 2035 - tout en laissant un espoir pour les carburants synthétiques - et que de plus en plus de villes - dont Bruxelles - décident petit à petit de bannir les voitures thermiques de leurs territoires.

À terme, un parking habitué à héberger 1.000 voitures thermiques pourrait devoir accueillir autant de voitures électriques. Un rapide calcul laisse entrevoir la charge de poids supplémentaire : sur base de la Peugeot 208 - qui est l’une des plus légères sur le marché -, le passage à l’électrique entraînerait une hausse de 365 tonnes supplémentaires. En très résumé, cela signifierait qu’en autorisant en son sein le stationnement de 1.000 Peugeot 208 électriques, le même parking supporterait en réalité le poids de 1.334 Peugeot 208 essence.

Des audits réalisés pour vérifier l’état de l’infrastructure

Doit-on s'inquiéter de la solidité des infrastructures, sachant que les parkings à étage peuvent abriter des milliers de voitures ? Récemment, l'association britannique du stationnement s'est inquiétée de la prise de poids constante de nos voitures, alertant concernant les infrastructures des années 70 qui n'ont pas été conçues pour absorber sans fracas une telle évolution. Il y a quelques semaines, un parking à étages s'est effondré, tuant un ouvrier et blessant cinq autres personnes. Si la problématique du poids des voitures avait été avancée un moment, la cause de l'effondrement serait finalement due à un manque d'entretien généralisé de l'immeuble. Construit en 1925, il était connu des services municipaux depuis de longues années pour diverses violations aux règles d'urbanisme. Selon les articles sur le sujet, il aurait été cité pour 45 violations des règles d'urbanisme, dont 25 depuis 2003.

Ce qui n'enlève en rien l'importance de la question : conçus dans les années 70 pour certains, nos parkings à étage passeront-ils avec succès le cap de l'électrification des voitures ? Ou faudra-t-il en limiter l'accès ? Nous avons posé la question à la société Interparking, qui gère plus de mille parkings répartis dans plus de 400 villes de neuf pays, dont une septantaine de sites en Belgique. Laquelle n'a pas attendu l'évolution du poids des voitures pour mener des audits sur son infrastructure. "Nous menons effectivement régulièrement des études de stabilité portant sur l'ensemble de notre réseau, en collaboration avec des bureaux d'étude spécialisés, commente Nicolas Godon, porte-parole d'Interparking Belgique. Ces audits nous permettent d'analyser la structure des parkings existants, y compris leur capacité à supporter des charges plus lourdes, telles que celles des véhicules modernes, notamment les SUV et les voitures électriques. Et les résultats de ces audits ont démontré que nos parkings sont conformes aux normes de sécurité et sont capables d'absorber la hausse du poids des voitures."