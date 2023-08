10 % de Belges décédés en plus rapatriés des vacances

Les Belges ont retrouvé le goût de voyager et cela se reflète aussi malheureusement dans le nombre de décès survenus pendant ces vacances. C’est ce qu’indique le spécialiste funéraire DELA en se basant sur le nombre de Belges rapatriés durant cette période estivale. Depuis la fin du mois de juin, son centre de rapatriement situé à l’aéroport de Bruxelles a ramené quelque 10 % de touristes belges décédés en plus par rapport à la même période que l’année précédente.

”L’insuffisance cardiaque semble être la principale cause de décès, et les températures élevées associées à des efforts physiques importants y jouent certainement un rôle. Par ailleurs, des accidents particulièrement graves, comme une chute malencontreuse lors d’une randonnée en montagne ou d’autres activités sportives, sont à l’origine de la plupart des autres décès.”, explique ​Greta Plas, responsable de DELA Repatriations

La plupart des rapatriements sont effectués depuis la France, l’Espagne et l’Italie

Contrairement aux idées reçues, les Belges ne sont pas plus nombreux à connaître une fin de vie dans des destinations exotiques. Cet été 2023, le spécialiste funéraire a constaté que la plupart des Belges ont perdu la vie dans les pays voisins : France, Espagne et Italie. Ces pays restent également les destinations de vacances les plus populaires. Le fait que davantage de Belges se soient dirigés vers le nord en juin, juillet et août – pour échapper à la chaleur – se reflète également dans les chiffres des décès. DELA a rapatrié plus de Belges décédés en Norvège, en Suède et au Danemark cet été.

” L’année dernière, nous avons dû rapatrier des Belges d’Islande. La migration vers le nord des touristes belges s’est clairement poursuivie cet été. Au cours de l’été, nous avons rapatrié des Belges de Norvège, de Suède et du Danemark.”, poursuit ​Greta Plas