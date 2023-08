Au moins 75 touristes belges décédés cet été à l’étranger : de nombreux cas causés par les fortes chaleurs

À lire aussi

Selon le spécialiste funéraire DELA, qui gère 80 % des rapatriements de Belges décédés à l’étranger, il y a eu, depuis juillet, 75 cas, dont grosso modo, 80 % sont des touristes et non des Belges résidant à l’étranger, ce qui nous fait environ 60 décès. Une hausse de 10 % comparé à l’année dernière. “La chaleur exceptionnelle qui règne dans le sud de l’Europe, souvent associée à des efforts physiques importants ou à des insuffisances cardiaques, ont joué un rôle majeur dans ces décès. Des accidents particulièrement graves, comme une chute malencontreuse lors d’une randonnée en montagne ou d’autres activités sportives, sont à l’origine de la plupart des autres cas”, illustre Greta Plas, responsable de Dela. “Et les Belges ont retrouvé le goût de voyager et cela se reflète aussi malheureusement dans le nombre de décès.”

La plupart des rapatriements sont effectués depuis la France, l’Espagne et l’Italie et non de pays exotiques. Davantage de Belges se sont dirigés vers le nord pour échapper à la chaleur. Dela constate ainsi plus de rapatriements des pays nordiques.

Chez Europ Assistance, on a dû prendre en charge le décès de 14 touristes. On est dans les normes de 2022. Les accidents routiers et les malaises cardiaques sont des causes fréquentes. Les activités extrêmes également ? Genre randonnées aventureuses ou sports extrêmes ? “L’année dernière, on sentait effectivement qu’après le Covid, les Belges voulaient s’éclater. C’est redevenu plus calme. Et puis, on imagine mal des gens vouloir faire du sport cette année sous quarante degrés”, commente Xavier Van Caneghem, porte-parole d’Europ Assistance. “En temps normal, ils chutent et finissent à l’hôpital avec des blessures légères. Nous voyons rarement des morts.”

Du côté des Affaires étrangères, on compte 51 décès en juillet, des touristes ou des Belges résidant à l’étranger, pour 69 il y a un an : “Mais nos consulats ne sont pas avertis pour chaque cas, loin s’en faut”, nuance le porte-parole Wouter Poels.