Les écoles confrontées à une pénurie d'enseignants: "On a des personnes pleines de bonne volonté mais qui n’ont pas le diplôme de base"

“Au mois de juin, on avait déjà observé une augmentation du nombre d’offres d’emploi de l’ordre de 25%. Mais cette hausse doit être partiellement nuancée parce qu’on a également observé une hausse du nombre d’écoles qui utilisent notre plateforme pour poster leurs annonces”, explique Arnaud Michel, porte-parole du SEGEC ( Secrétariat général de l’enseignement catholique), qui regroupe près de la moitié des établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Celui-ci ne minimise pas pour autant les difficultés rencontrées par certains établissements pour recruter des enseignants. “Il est tout à fait possible que certains postes ne soient toujours pas pourvus à la rentrée tout comme on sait que certains postes restent vacants toute l’année, faute d’enseignants disponibles. Il est encore un peu tôt pour savoir si ce sera le cas cette année mais c’est un risque”, précise-t-il.

À Bruxelles, Actiris observe également une hausse du nombre d'offres d'emploi vacants dans le domaine de l'enseignement. "Nous observons une augmentation de 69% du volume d'offres d'emploi reçues, tous métiers confondus dans ce secteur. L'augmentation est tout aussi importante pour les enseignants/personnels d'encadrement que pour les enseignants du supérieur", explique Romain Adam, porte-parole de l'organisme.

“S’il est important d’avoir du recul par rapport à l’interprétation de ces données pour des raisons méthodologiques, nous pouvons affirmer que la demande pour ces métiers augmente. Par ailleurs, certains métiers de l’enseignement et la formation, notamment les enseignants, se retrouvent dans notre liste de fonctions critiques depuis des années, principalement pour des raisons d’ordre quantitative”, précise-t-il

"Comme partout, la situation reste compliquée, notamment pour les fonctions de professeurs de langues, particulièrement en néerlandais. Les cours de néerlandais étant désormais obligatoires dans l’enseignement fondamental. Toutes les zones sont impactées", confirme Géraldine Kamps, porte-parole de WBE.

"Parmi les cours concernés par la pénurie, on continue de trouver, toutes zones confondues, les cours de math, de sciences et de pratique professionnelle, mais aussi le cours de géographie DS qui passe à 2h. Les instituteurs primaires deviennent également une denrée rare. Dans ces fonctions et dans la majorité des zones, on a épuisé les listes de titre requis", précise-t-elle.

L’École Chanterelle (Bruxelles Capitale) fait partie des établissements qui comptent encore plusieurs postes vacants.

“J’ai encore bon espoir de trouver quelqu’un pour chacun des postes. J’ai déjà reçu des réponses. Par contre, si je n’ai trouvé personne d’ici la fin de la semaine prochaine, je commencerai à m’inquiéter”, indique Catherine Seleck, directrice de l’établissement. Encore faut-il que les personnes qui postulent détiennent le diplôme qui colle avec la fonction convoitée.

“On a énormément de difficultés à engager des personnes qui ont le diplôme requis pour enseigner. On a des personnes pleines de bonne volonté mais qui n’ont pas le diplôme de base et manquent cruellement d’expérience. Mais on n’a parfois pas d’autre choix. On a eu l’expérience il y a deux ans avec une personne qui avait fait des études de tourisme et s’est retrouvé devant des enfants avec de nombreux troubles. C’était une personne de bonne volonté et très motivée mais ça ne s’est pas bien passé”, déplore-t-elle.