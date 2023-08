Vous voulez jeter les bulletins et cahiers scolaires de vos enfants ? Attention, il y a des délais à respecter !

La fin des vacances scolaires approche tout doucement et certains parents profitent des quelques jours qui les séparent de la rentrée pour faire du tri dans les affaires de leurs enfants. Entre les anciens cartables, les fardes, les classeurs, les avis, les bulletins et les journaux de classe, les archives scolaires occupent rapidement une place conséquente il n’est pas toujours aisé de savoir ce qui doit être conservé et combien de temps.