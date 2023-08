Attention aux amendes si vous vous rendez à Knokke: jusqu'à 350 euros si vous vous baladez torse nu ou en bikini

Le "plan chaleur" a été activé (le thermomètre va dépasser les 28 degrés), et des patrouilles de police ainsi que des gardes communaux patrouilleront dans le centre-ville de Knokke, rapporte Het Laatste Nieuws. Et ils seront notamment très attentifs à... la façon dont sont habillés les touristes. Il est en effet interdit de se promener torse nu ou en bikini dans les rues, et tout contrevenant à cette règle pourrait se voir infliger une amende de 350 euros. Idem pour celui ou celle qui serait trop bruyant, en mettant de la musique trop forte par exemple.

Pour bien informer les visiteurs, de grands panneaux ont été placés dans la ville, avertissant du montant de l'amende en cas d'infraction.

"L'expérience montre qu'une foule différente vient dans notre municipalité les jours de canicule [...] Ce sont des jeunes des grandes villes et du nord de la France. Ils ne prennent pas toujours nos normes et nos valeurs au sérieux", a justifié un membre de la police locale auprès de nos confrères flamands.

Des mesures "contre" le comportement des touristes qui feront sans doute plaisir aux deux dames "chics" interviewées en début de semaine par De Telegraaf, qui se plaignaient de voir débarquer à Knokke des personnes "en short", "avec leur frigobox sur la plage". La vidéo de leur interview est devenue virale, et a d'ailleurs entraîné la création d'un événement Facebook humoristique baptisé “Met korte broek en frigobox naar Knokke” (“Avec un short et un frigobox à Knokke”, ndlr).