Jusqu’à 9 semaines consécutives de vacances: l’agenda confortable des parlementaires en été

Le parlement flamand en tête

Le parlement flamand est celle des cinq principales assemblées législatives dont les vacances sont officiellement les plus longues. Le dernier jour de l’année parlementaire 2022-2023 est tombé le jeudi 20 juillet. L’ouverture de la nouvelle année législative 2023-2024 aura lieu le 25 septembre. Entre les deux échéances, les députés flamands ont en théorie 9 semaines et 2 jours de repos.

Vient ensuite la Chambre des représentants. Les 150 membres de cette assemblée fédérale jouissent cette année d’un break de 8 semaines et 5 jours. Selon la Constitution, l’année parlementaire est censée s’ouvrir le deuxième mardi d’octobre. Mais suite à des réclamations de certains partis politiques, comme Ecolo, il a été décidé de raccourcir les vacances. “Depuis quelques années, la première séance plénière après la pause estivale est tenue le 3e jeudi du mois de septembre. La pause estivale se termine donc à la mi-septembre, date à laquelle plusieurs commissions se réunissent déjà”, nous informe Michel Lecluyse, press officer.

Vacances parlementaires d'été ©IPM Graphics

Le parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a clôturé son année 2022-2023 le 20 juillet. Sa séance de rentrée se tiendra le lundi 18 septembre 2023, ce qui fait une pause de 8 semaines et 2 jours. Les dates des séances de rentrées parlementaires sont fixées par la loi spéciale du 8 août 1980. Il y a quelques années, le législateur a modifié la date de rentrée de l’institution à la demande du parlement bruxellois. La date a été avancée au troisième lundi du mois de septembre, alors que celle-ci était précédemment prévue le troisième mercredi du mois d’octobre.

Le parlement wallon et le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) suivent des agendas qui s’articulent l’un dans l’autre et qui collent à l’actualité gouvernementale. Le gouvernement de la FWB se réunit le 24 août et le parlement de la Fédération a sa première séance plénière le 7 septembre. La rentrée du Parlement de Wallonie se déroulera lors de la séance plénière qui prend obligatoirement place le premier mercredi de septembre selon l’article 32 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles, soit le 6 septembre. Les deux parlements sont tout deux en pause pendant environ 7 semaines.

Activités se poursuivent

Cette notion de pause est toutefois à relativiser puisque les activités parlementaires ne sont pas totalement à l’arrêt. Au parlement flamand, une commission Économie est ainsi prévue dès le 24 août pour évoquer l’annulation du permis d’environnement du craqueur de méthane que le géant de la chimie Ineos souhaite construire dans le port d’Anvers.

À la Chambre, des réunions préparatoires sont prévues en amont des séances plénières pour que les groupes politiques puissent se préparer à la nouvelle année. Au parlement bruxellois, une première réunion du Bureau élargi aura lieu le lundi 11 septembre. Il aura, notamment, pour tâche d’organiser les séances de rentrées qui se tiendront le lundi suivant.

Fonctions parallèles

Autre élément que précisera n’importe quel député interrogé à ce propos : l’activité parlementaire ne se pratique pas uniquement dans les couloirs des parlements. “Le travail d’un député ne se limite pas uniquement au travail parlementaire à proprement parler. Chaque député est donc libre de travailler de la façon qui lui semble la plus opportune durant la période de vacances parlementaires. Par ailleurs, les députés peuvent, s’ils le désirent, introduire tout au long de la période de vacances parlementaires des propositions d’ordonnance ou de résolution ou des questions parlementaires”, précise Olivier Cuvelier, du service communication du parlement bruxellois.

”De nombreux députés travaillent sur le côté”, souligne Benoît Piedbœuf, chef de groupe MR à la Chambre et bourgmestre de Tintigny, qui rappelle que les parlementaires ont souvent plusieurs casquettes : bourgmestre, président de conseils, membre de CA… “La période de trêve au Parlement permet de retrouver du temps pour approfondir des dossiers ou pour travailler sur d’autres dossiers. On poursuit aussi notre travail de représentation. On continue à travailler nos fondamentaux, qu’ils soit communaux, régionaux ou provinciaux”.

Certains ont raccourci

Ces périodes de vacances peuvent sembler longues, et pourtant, elles ont déjà été raccourcies. Autrefois, plusieurs parlements ne reprenaient qu’au mois d’octobre. Plusieurs institutions ont choisi de diminuer la période pendant laquelle les assemblées ne se réunissaient pas afin d’élargir l’espace disponible pour le travail législatif.