La maison Ullens afficherait des pertes d’au moins 54 millions

“Suite à la proposition de l’organe d’administration du 28 mars 2023 de dissoudre et de liquider la société le 2 juin 2023, l’organe d’administration est responsable de l’établissement de l’état résumant la situation active et passive selon le principe comptable de discontinuité”, peut-on lire dans cet acte rédigé par le notaire François Marcelis. Or c’est bien le 29 mars que Myriam Ullens a été tuée par balles devant son domicile lasnois.

Rôle clé

MUS comprenait trois administrateurs : feu Myriam Lechien, son mari Guy Ullens (dont la fortune provient de la vente de la Raffinerie tirlemontoise) et Chloé Cloetens qui, comme indiqué dans l’acte, est nommé comme seul liquidateur. Cette dernière, que nous n’avons pas réussi à joindre, semble jouer un rôle clé pour le couple Ullens et la maison de couture. Sur Linkedin, elle apparaît également comme la dirigeante du Family Office (structure de gestion de patrimoine pour des familles fortunées) “Ubris Group”. Sa nomination comme “liquidateur” a été homologuée aux termes d’une ordonnance du président du Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon du 16 juin 2023. Ce mandat sera exercé à titre gratuit, est-il également stipulé.

Recapitalisation

Les comptes de MUS clôturés le 30 avril dernier confirment que la situation financière de la société était loin d’être florissante. Les capitaux propres sont négatifs et s’élèvent à 13,4 millions d’euros. Et on est encore loin des pertes cumulées au fil des ans pour cette entreprise créée fin décembre 2009. D’après différents documents officiels que nous avons pu consulter, les pertes cumulées atteindraient 54 millions de 2010 à 2021. Et il ne fait pas de doute que la maison de couture, qui a employé de 3 à 8 personnes et était installée dans les quartiers les plus chers notamment à Paris, est restée dans le rouge en 2022.

Les comptes publiés à la centrale des bilans de la Banque nationale ne donnent aucune indication sur le chiffre d’affaires. Ce qui est du reste autorisé pour les sociétés au-dessous d’une certaine taille. Mais il est dès lors impossible d’avoir une idée sur les revenus engrangés par la vente des vêtements et autres accessoires de la maison Ullens.

Ce qui est en tout cas certain c’est que faute de revenus suffisants, MUS a dû être recapitalisé massivement à plusieurs reprises par le holding luxembourgeois Paris Invest faisant partie de la constellation Ullens.