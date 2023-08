La rentrée des élèves de 1ère et 2e primaire devient "gratuite": plus de fournitures à payer, “mais le chemin est encore long vers la vraie gratuité"

Concrètement, cela signifie que dans les années où la gratuité est entrée en vigueur, les écoles ne peuvent plus réclamer de frais aux parents à l'exception des droits d'accès à la piscine, des droits d'accès aux activités scolaires, culturelles et sportives et des frais liés aux voyages scolaires organisés par l'école.

Réclamer de l'argent pour les rames de papier, les photocopies, l'équipement des classes (craies, effaceurs, tableaux), l'achat d'un journal de classe ou d'un cahier de communication est donc interdit. Seuls le cartable, le plumier et les tenues vestimentaires et sportives restent à charge des parents. Les fournitures non-scolaires tels que les repas, les collations et les mouchoirs restent également à charge des parents.

Notons qu'aucun fournisseur ou marque ne peut être imposé aux parents dans le cadre de l'achat d'une tenue sportive ou d'un uniforme scolaire.

Pour la plateforme de lutte contre l'échec scolaire qui regroupe entre autres la CGSP-Enseignement, la Ligue des Familles et les représentants des parents de l'enseignement officiel, ces mesures ne sont pas suffisantes pour assurer une réelle gratuité de l'enseignement.

"La Belgique s’est engagée juridiquement sur le chemin de la gratuité scolaire, mais dans les faits, on n’y est pas encore et le coût des études creuse les inégalités entre écoles de riches et écoles de pauvres", dénonce Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement. "Malgré des efforts significatifs du gouvernement et l’entrée en vigueur d’une gratuité partielle en première et deuxième primaires, avec la numérisation de la société qui s’est accélérée suite à la crise covid et le coût du matériel informatique, la Belgique s’est souvent éloignée plutôt que rapprochée de la gratuité."