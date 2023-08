Les Belges parmi les plus gros mangeurs du monde? Voici le surprenant classement de la Belgique

À lire aussi

Selon les auteurs de l'étude, les Belges consomment en moyenne 3824 calories par jour. Ce qui est d'ailleurs bien au-dessus de l'apport recommandé, puisque les experts en nutrition s'accordent à dire qu'une femme a besoin de 2000 calories en moyenne par jour, et un homme, 2500.

Si la place de la Belgique peut paraître surprenante dans ce classement des plus gros mangeurs du monde, il faut apporter quelques précisions. Les données utilisées par l'université d'Oxford proviennent de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Elles correspondent aux calories liées à la quantité totale de nourriture achetée par ménage dans chaque pays. Ce qui n'est pas toujours équivalent aux calories consommées, puisqu'il faut prendre en compte le gaspillage (qui ne l'est pas ici). Et en Belgique, nous gaspillons beaucoup de nourriture...

"Dans chaque pays, l’apport calorique est évalué de façon très différente, donc on compare un peu des pommes et des poires", analyse auprès du Vif Jean-Paul Thissen, chef de clinique dans le Service d’endocrinologie et nutrition aux Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. "Ceci dit, il est certain que l’on mange plus dans les pays développés".