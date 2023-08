Toutes les écoles ne veulent pas d'une cantine gratuite: “Si celles à faible indice socio-économique le font et d’autres pas, c'est un problème"

“Il s’agit d’un bond en avant majeur pour une mesure qui en début de législature était quatre fois moins développée”, précise le porte-parole du ministre du Budget Frédéric Daerden.

Grâce à cette mesure, 32 000 élèves devraient pouvoir bénéficier d’un repas sain et durable à l’école sans débourser le moindre euro. “Cela représente un puissant levier pour donner à chaque enfant, indépendamment de sa situation sociale, les mêmes chances de réussite”, se félicite le ministre.

Par ailleurs, les écoles participantes, tous réseaux confondus ne pourront plus réclamer de frais pour d’autres types de repas. Exit, donc, le fameux droit de chaise (ou encore taxe tartine) réclamé par certaines écoles aux élèves qui viennent avec leur pique-nique.

Selon la Ligue des familles, le coût mensuel moyen pour un repas à l’école est de 50 euros. Cette mesure devrait donc permettre aux familles de faire une économie plus que bienvenue.

De plus, elle n’entraîne aucun surcoût pour les écoles. La Fédération Wallonie-Bruxelles accorde en effet une subvention de 3,70 euros par repas par élève ainsi qu’un montant annuel de 40 euros par élève pour financer l’achat de matériel ou d’autres dépenses liées à la préparation des repas.

Pourtant, malgré ces avantages certains, des écoles ont refusé de participer au projet. “Plusieurs pouvoirs organisateurs ont refusé de délivrer des repas gratuits parce qu’ils ne veulent pas être accusés de favoriser certaines de leurs écoles au détriment des autres. C’est clairement un des écueils de la mesure”, explique Xavier Gonzalez, porte-parole de Frédéric Daerden

“En proposant des repas gratuits, une école devient plus attractive pour un public moins favorisé. Pour ne pas provoquer d’appel d’air et pour qu’il n’y ait pas de concurrence entre deux établissements d’un même PO, des pouvoirs organisateurs ont préféré dire non”, reformule-t-il. “Je trouve ça questionnant”, indique Véronique de Thiers, de la FAPEO (Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel). “Mais pour nous, la plus grande limite de la mesure de Daerden est la base volontaire du projet”, poursuit-elle.

“On pourrait se retrouver avec deux écoles au niveau socio-économique faible qui se situent à cent mètres l’une de l’autre : dans la première, les élèves bénéficieraient de repas gratuits et dans la deuxième, pas. L’idéal serait évidemment que les repas soient gratuits pour tout le monde mais constater que des écoles à indice socio-économique faible le font et d’autres pas, c’est un vrai problème. Offrir des repas gratuits est la mesure la plus importante pour lutter contre les inégalités. C’est encore plus important que des fournitures gratuites”, estime Véronique de Thiers.