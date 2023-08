Benoit Piedbœuf déplore la “décontraction linguistique” au parlement : “Certains ont un vocabulaire grossier”

Liégeois d’origine, c’est pourtant en Gaume que le sexagénaire gaumais s’est forgé une solide popularité. Sa longévité lui a permis d’acquérir “un réseau terrible” et d’avoir été charmé en son temps par la concurrence. “Ecolo et le PSC m’avaient proposé la tête de liste aux provinciales”, se souvient-il. L’autre Benoît du Luxembourg, le bourgmestre Lutgen, a une fois déclaré à son propos : “Son seul défaut, c’est qu’il est libéral”.

Benoît Piedbœuf n’est pas un homme de conflit, c’est aussi ce qui explique qu’il ait été approché par les partis adverses. Adepte de la formule de Simenon, “comprendre, ne pas juger”, il est d’avis qu’il faut rester courtois avec tous. “Je m’entends bien avec tous les chefs de groupes, même si c’est de manière plus modéré avec le Vlaams Belang”. Au cœur de l’été, il a accepté de nous recevoir – une fois n’est pas coutume – en tenue décontractée.

Vous êtes président d’une série d’organes. Ce n’est pas trop compliqué de gérer tout cela ?

”J’ai la chance d’avoir des super équipes qui travaillent avec moi. Avec de bons collaborateurs, c’est plus facile. On se voit dix minutes, un quart d’heure, on règle les questions, et on avance.”

Est-ce la même chose au parlement où vous êtes chef de groupe depuis bientôt quatre ans ?

”Cette législature est un tout petit peu plus difficile à gérer parce que j’ai quand même quatre anciens ministres, une ancienne Première ministre et deux anciennes stars de la télévision dans mon groupe. Ce sont des fortes personnalités.”

C’est-à-dire ? Vous avez un exemple ?

”Je dis à Marie-Christine Marghem de ne pas bafouer le Premier ministre dans sa réplique. Elle me répond : “Je vais me gêner”. Marie-Christine est quelqu’un que j’aime beaucoup, qui est absolument compétente, qui a beaucoup d’énergie, une grande intelligence, une capacité motivante de démonstration. Mais voilà…”

Mme Marghem est effectivement connue au sein du parlement pour ses piques assassines.

”La dernière fois qu’elle est intervenue, c’était après la signature de l’accord entre Engie et le gouvernement. Elle est descendue avec sa robe à fleurs. Et elle a dit au Premier ministre et à la ministre de l’Énergie : 'Je vous ai amené des fleurs, mais il y a des épines et un peu de fleurs'.”

Denis Ducarme peut aussi avoir des déclarations assez “rentre-dedans”.

”Oui. Il allie à la force de la parole, la stature physique. Ce qui fait que quand il se fâche, il impressionne encore plus que si c’était un freluquet.”

Sophie Wilmès est plus mesurée, par contre.

”Oui, c’est une amie proche. C’est vraiment quelqu’un de très intelligent et travailleur. Elle a le stress de la perfection. Elle veut aller au fond des choses et elle va au fond de ses dossiers.”

Le groupe MR connaît-il parfois des réunions très chahutées ?

”Parfois, on se dit des vérités, mais c’est plus en tête à tête avec l’un ou l’autre. On doit aussi parfois composer avec la vision du groupe parlementaire et la vision, disons, plus volontariste du président [Georges-Louis Bouchez]. C’est quelqu’un qui dit les choses avec une franchise que les partenaires n’aiment pas toujours. C’est le nom qui a été le plus cité au Parlement de la législature, alors qu’il n’est pas là. Ce qui fait que la dernière fois que je suis intervenu, j’ai déclaré : “J’espère que vous en parlerez autant quand il sera là”. Parce qu’il sera élu. Il sera sans doute tête de liste au fédéral dans le Hainaut.”

Avez-vous observé des changements dans la façon de fonctionner au sein du Parlement ces dernières années ?

”Ce qui me surprend, c’est l’augmentation de la décontraction vestimentaire et linguistique. Il y a une décontraction dans la tenue et dans le langage qui ne me paraît pas adaptée à la gestion des affaires publiques.”

Dans quels partis ?

”Plutôt à gauche. PTB, Écolo, certains socialistes… Je ne veux pas stigmatiser l’un ou l’autre, mais je trouve qu’il y a un relâchement. On peut être sérieux en étant décontracté, mais il y a quand même des codes, notamment quand on rencontre des ambassadeurs, des rois, etc. Il y a un minimum de tenue. Ce n’est pas rétrograde de le dire. C’est simplement qu’il y a des codes qui disparaissent à force de ne plus rien respecter.”

Vous parlez aussi du langage…

”Quand je vois Raoul Hedebouw (président du PTB) à 100 mètres dans un couloir, on rigole parce qu’il sait que je sais. Je vois bien son jeu. C’est un homme talentueux, mais qui est pour moi excessif. Mais ça plaît à une frange de la population qui aime bien, par exemple, qu’on soit grossier au Parlement ou qu’on utilise des façons imagées de dire les choses. Il y a des jeunes qui n’en reviennent pas de le voir parler au Parlement. Ce spectacle, ce langage décontracté, ça plaît à l’œil humain.”

Un langage taillé pour les réseaux sociaux ?

”Exactement. Comme le PTB enregistre et diffuse la vidéo trois minutes après, ce qui compte, c’est de faire passer un message dans la réplique. Que ce soit outrancier ou pas, c’est diffusé sur les réseaux sociaux. Et ça fait son petit succès. Parce qu’on est dans une société où l’image et le clip ont plus d’importance que les études de fond, les vérifications, les raisonnements. Ce qui compte, c’est de sortir un petit truc qui plaît, que ce soit vrai ou faux.”