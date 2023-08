Benoît Piedbœuf revient sur l’affaire des visas iraniens : “Les attaques contre Hadja Lahbib ont été lamentables”

À lire aussi

”Les attaques contre Hadja Lahbib ont été lamentables. J’ai été choqué d’entendre la façon dont on s’adressait à une femme. Et ceux qui ont défendu [l’ancienne secrétaire d’État] Sarah Schlitz en disant que ce qui lui arrivait avait lieu parce que c’était une femme n’ont pas eu le même genre d’égards vis-à-vis d’Hadja Lahbib. À certains moments, c’était ordurier. J’ai été choqué. Je ne suis pas impressionnable, mais j’ai été choqué du comportement de certains. Oui.”

Bruxelles - Parlement fédéral: Benoît Piedboeuf (MR): Député fédéral et chef de groupe à la chambre, Bourgmestre de la commune de Tintigny, Président du MR Luxembourg ©JC Guillaume

Le libéral déplore la façon dont les députés Malik Ben Achour (PS) et Samuel Cogolati (Ecolo) se sont acharnés sur la ministre. “On a dépassé le niveau du débat politique pour attaquer la personne parce que manifestement, électoralement, elle dérangeait et elle dérangera. La N-VA, DéFI et le PTB étaient bien remontés et ils ont eu l’occasion de le montrer. Mais ils sont restés relativement mesurés dans le ton et la forme. Le PS et Ecolo, par contre… C’était hallucinant. Je ne les connaissais pas comme ça.”

Pour Benoît Piedbœuf, le fait qu’Hadja Lahbib, Schaerbeekoise et étoile montante du parti, venait de milieux plutôt de gauche, qu’elle portait cette image de la diversité et qu’elle “bossait bien” représentait un danger pour la concurrence politique bruxelloise. “La libération d’Olivier Vandecasteele n’a fait que renforcer son aura. Mais ça, par rapport à l’électorat bruxellois, pour certains, ça représente un vrai danger. Il fallait la flinguer.”