Des drogues hallucinogènes pour lutter contre la dépression: l'étonnante proposition d'une association belge

L’an passé, des chercheurs ont franchi une étape importante en effectuant le plus grand essai clinique de l’histoire visant à évaluer l’effet de la psilocybine, une substance psychoactive présente naturellement dans les champignons hallucinogènes.

Selon leurs travaux, publiés dans The New England Journal of Médecine, une seule dose de 25 milligrammes de cette substance a permis de réduire les symptômes de dépression chez des personnes pour qui plusieurs traitements classiques avaient échoué.

Au total, 233 personnes dans 10 pays ont participé à l’essai tout en suivant un accompagnement psychologique.

Elles ont été réparties en trois groupes recevant au hasard 1 mg, 10 mg ou 25 mg du traitement. Les sessions ont duré plusieurs heures (entre six et huit) durant lesquels les participants étaient accompagnés. Trois semaines plus tard, les patients à qui une dose de 25 mg avait été administrée ont témoigné d’une amélioration de leur état.

Selon les chercheurs, près d’un tiers d’entre eux étaient en rémission. La question de la durée des effets doit toutefois encore être étudiée, plusieurs prises pouvant être nécessaires pour obtenir un effet positif prolongé.

Chez nous, l’association Psychedelic Society Belgium milite activement pour accélérer les recherches en matière d’utilisation des substances psychédéliques dans le domaine de la santé.

“On observe une augmentation des épisodes dépressifs et un manque flagrant de moyens pour apporter une réponse à cette souffrance. La recherche prouve la valeur sous-estimée et bénéfique des psychédéliques pour contribuer à cette réponse, optimisant en outre la santé mentale”, appuie-t-elle.

Pour ce faire, l’association souhaite convaincre les autorités de légaliser l’usage de substances aujourd’hui interdites.

“Nous visons à entamer la conversation avec les décideurs politiques pour réglementer légalement l’utilisation des psychédéliques pour le traitement de différentes maladies […] Il a été démontré que les psychédéliques ne créent pas de dépendance et peuvent être utilisés en toute sécurité sous la supervision d’un animateur qualifié”, affirme l’association.