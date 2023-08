L'insécurité autour de la gare du Midi devient un sujet national: même le Premier ministre va se pencher dessus

Tentatives de meurtre, coups de couteau, vols, bagarres, harcèlement de rue… les violences à l’œuvre autour de la gare du Midi sont multiples. Les faits divers passent et se ressemblent. En un an et demi (2022-2023), plus de 150 agressions armées ont été enregistrées aux abords de la gare internationale du sud de Bruxelles.