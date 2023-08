Un drame évité de peu à Gand avec une grue de 30 mètres qui s’écrase sur une voiture : “J’allais emmener mon fils en colonie de vacances”

En réalité, il s’agissait de la grue qui s’était écrasée sur leur voiture. “On ne sait pas ce qui se passe à un tel moment. C’était la panique dans la rue. L’un des voisins conduisait sa voiture dans la rue lorsque l’accident s’est produit. Il s’est arrêté à quelques mètres de l’endroit où la grue est tombée.”

Comment cet accident a pu se produire ? “Heureusement, personne n’était à bord du véhicule”, a expliqué la police. “On ne déplore aucun blessé. De son côté, le trafic maritime peut encore circuler avec prudence.” Forcément, une enquête va être menée. “Un expert va arriver pour mettre la lumière sur les causes exactes de l’accident. Meulestedekaai (NDLR, le lieu exact de l’accident) a été fermé toute la matinée et il semble que les services d’urgence et les compagnies d’assurances vont travailler pendant un certain temps.”

Cette famille n’est pas la seule à avoir évité le pire. En effet, non loin de là, Bart Vermeiren, un autre voisin était à son domicile. “Je me trouvais dans ma cuisine lorsque la grue s’est soudainement mise à gronder”, raconte-t-il. “Le placard de ma cuisine s’est ouvert.” Certains ouvriers travaillaient également pour la création de logements sociaux.

Selon lui, une dalle de béton est tombée sur son mur de soutènement. “Tout grondait comme un tremblement de terre. “J’ai eu peur pendant quelques secondes. Je regardais le plafond parce que j’avais peur que quelque chose d’autre se produise. Mais après quelques secondes, c’était heureusement terminé.”