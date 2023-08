Le rappeur Médine en concert aux Solidarités : Bouchez demande de ne pas inviter l’auteur “d’un tweet antisémite, ouvertement anti police”

Le président du MR s’indigne de voir Médine figurer sur le line-up du festival namurois Les Solidarités. Le rappeur français est au cœur de plusieurs polémiques dans son pays depuis qu’il est apparu qu’il était invité à la rentrée politique de la gauche. Le Havrais de 40 ans est invité par Europe Ecologie-Les Verts (EELV) et La France insoumise (LFI), respectivement le jeudi 24 et samedi 26 août.

Pour les factions de gauche, le rappeur est vu comme un activiste à la plume riche et incisive. Pour les formations de droite, l’artiste est qualifié de militant anti-français, d’islamiste. Après avoir été dénicher des photos et des vieux tweets, la droite et l’extrême-droite française ont estimé que Médine avait tenu des propos antisémites et qu’il soutenait des thèses homophobes.

En 2018, déjà, des élus français protestaient contre la venue de Médine au Bataclan. En cause, son titre anti-laïcards “Don’t Laïk” paru une semaine avant l’attentat contre Charlie Hebdo.

Le cas Médine a secoué les sphères politiques et médiatiques françaises cet été. Des mobilisations ont eu lieu pour demander l’annulation de sa venue. Un tweet en particulier a remis de l’huile sur le feu. Le 10 août, l’artiste a qualifié l’essayiste Rachel Khan, juive et petite-fille de déporté, de “resKHANpée”, après que celle-ci l’a traité de “déchet”.

guillement Nous sommes loin d’être largement financés par les pouvoirs publics."

C’est à ce tweet que Georges-Louis Bouchez se réfère. Contacté, le directeur du festival, Denis Gérardy, nous précise que Médine s’est excusé pour ce tweet, mais que son cas pose question. “Pour l’instant, nous discutons du pour et du contre d’inviter Médine aux Solidarités. On ne sait pas encore quelle décision nous allons prendre.”

Sur les financements publics du festival pointés par le chef des libéraux francophones, le directeur des Solidarités se fait plus critique. “Nous sommes loin d’être largement financés par les pouvoirs publics. Monsieur Bouchez a une très mauvaise connaissance des financements publics des festivals. Notre festival est l’un des moins financés par l’argent public.”