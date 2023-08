“Si vous voulez être femme au foyer, d’accord, mais à vos frais” : la sortie de Vincent Van Quickenborne critiquée de toutes parts

À lire aussi

Il poursuit en assurant que la plupart des femmes au foyer sont issues de l'immigration. Pour lui, plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi elles ne travaillent pas : le racisme, le manque d'éducation... mais aussi leur culture. "Dans les années 50, cette culture de la femme au foyer existait aussi ici. Il faut que cela change, le taux d’activité des personnes issues de l’immigration est beaucoup trop faible. Nous devons mobiliser ces personnes et les encourager financièrement. Qu’elles travaillent dans des garderies! Elles pourront amener leurs propres enfants."

L'homme politique de droite souhaite donc réduire les allocations de chômage. “Nous devons activer ces personnes. Il y a là un énorme réservoir, de quelque 50.000 personnes”, estimait encore Van Quickenborne. “Si vous voulez être femme au foyer, d’accord, mais à vos frais”.

"Tristes et stigmatisants"

Les propos du libéral ne font pas du tout l'unanimité dans la classe politique flamande. Conscient d'être sur un terrain glissant, Bart de Wever a réagi avec diplomatie. “Je suis d’accord pour dire que les personnes qui élèvent des enfants ne devraient pas recevoir d’allocations. Mais elles méritent beaucoup de respect”, répond le président de la N-VA. A droite, on est pas du tout convaincu à l'image de Sammy Mahdi. "Je trouve ces propos tristes et stigmatisants", a dit le président du CD&V sur le plateau de la VRT. "Les femmes peuvent se sentir libres de rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants, mais pas au détriment de la société." Avant de poursuivre : "Je me demande si certains hommes politiques se rendent compte de la tâche gigantesque que les femmes au foyer et les pères de famille assument dans la société. Je pense que la solution n’est pas d’organiser une sorte de chasse aux sorcières en parlant des mères au foyer, mais d’examiner de manière plus structurelle comment aider les gens à avancer."

"Régler le problème de garderie"

Forcément, à gauche, on s'insurge contre Vincent Van Quickenborne. Margaux De Ré, députée bruxelloise Ecolo, ne comprend pas et parle de "la mauvaise blague de l'année". "Il reste des partis et des hommes politiques qui trouvent que s'occuper d'un enfant, c'est un truc léger que l'on fait comme on irait au cinéma ou voir un concert. Et je debunk même pas ici les relents racistes en trame de fond de sa déclaration complète qui vise les femmes issues de l’immigration. (...) Si les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête”, a-t-elle écrit sur Instagram.

Chez Groen, on tente d'expliquer au ministre pourquoi les femmes au foyer sont si nombreuses. “Résolvez la crise de garderie", commence Nadia Naji sur une vidéo postée sur Instagram. "Et cherchez un autre bouc émissaire. J’ai été élevée par une femme foyer. C’était un travail dur et impayé. Les soins sont d’une valeur inestimable. Laissez les femmes, qui se chargent d’ailleurs toujours de la plus grande partie des soins, tranquilles”, termine la coprésidente de Groen.