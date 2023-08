Adolescent tabassé et humilié à Zelzate : une plainte en préparation contre les parents des jeunes harceleurs

À lire aussi

"Il s’agit d’une plainte contre X, mais il est clair qu’au lieu de faire la leçon à leurs enfants, les parents ont attaqué ma cliente (la demi-sœur de la victime, NDLR.)”, justifie Me Lahlali. L’homme de loi défend la famille du garçon de 13 ans filmé en train d’embrasser sous la contrainte les pieds d’une bande de jeunes tout en recevant des coups. Mise au courant par la victime, sa demi-sœur âgée de 16 ans est allée demander des explications, en compagnie d’une amie de 15 ans, à un groupe d’individus tenus pour responsables.

"D’après mes estimations, le petit groupe était composé d’au moins dix personnes : des adolescents, mais aussi un homme plus âgé, une mère et d’autres jeunes adultes. Je voulais simplement leur demander de se comporter normalement”, détaille mercredi la demi-sœur au Laatste Nieuws.

"On m’a répondu de m’occuper de mes affaires. […] Ces personnes se sont moquées de moi. […] Tout à coup, j’ai vu mon amie être poussée par la mère d’un des jeunes. […] Tout le groupe s’est mis à l’encercler. J’ai essayé de m’interposer, mais un garçon vêtu d’un survêtement bleu de Chelsea m’a retenue avant de me soulever et de me jeter par terre. Il s’est ensuite agenouillé à côté de moi et m’a serré la gorge très fortement. Il m’a étranglée”, ajoute-t-elle.

Un mineur placé en institution fermée

La plainte sera déposée en fin de semaine, affirme l’avocat. Le parquet de Flandre orientale a indiqué mardi que quatre mineurs avaient été identifiés. Un mineur a été placé en institution fermée par le juge de la jeunesse, deux autres suspects sont assignés à résidence. Un quatrième devra se présenter au parquet dans les prochains jours. L’enquête se poursuit en vue d’identifier d’autres personnes impliquées.

Suite à ces faits inadmissibles, deux marches ont été organisées ce mardi et ce mercredi afin de promouvoir une politique plus stricte dans la lutte contre le harcèlement.