La Ligue contre l’antisémitisme “choquée” par la venue de Médine aux Solidarités: "Le rappeur adopte une stratégie bien ficelée"

Mercredi, c’est le président de la Ligue belge contre l’antisémitisme qui nous fait part de ses craintes. “J’ai trouvé ça vraiment choquant d’apprendre que Médine était invité aux Solidarités”, fustige Joël Rubinfeld. “Le rappeur adopte une stratégie bien ficelée. Il dérape et ensuite il s’excuse. Mais ses propos ne sont qu’un recyclage contemporain d’un vieil antisémitisme. C’est une mécanique qu’il faut dénoncer.”

Le rappeur du Havre a récemment publié un tweet-calembour sur le nom de l’essayiste française Rachel Khan, dont les grands-parents ont subi les affres de la déportation. Ce message a relancé les débats français sur la légitimité d’inviter l’auteur de “Don’t Laïk” à des événements politiques et culturels. Médine s’est excusé depuis pour ce tweet, mais cela n’excuse rien, aux yeux de Joël Rubinfeld. “C’est toujours la même tactique qui est à l’œuvre. Il fait deux pas en avant, puis un pas en arrière.”

Le président de la LBCA ne comprend pas comment un festival axé sur le social, la solidarité et le vivre-ensemble puisse inviter “quelqu’un qui promeut la lutte contre toutes les valeurs qui font notre société”. “Comment peut-on tomber dans le panneau ? Cette invitation, c’est une tâche sur la ville de Namur, c’est le bal des hypocrites. Soit l’organisation annule l’invitation, soit elle assume d’avoir invité un antisémite notoire.”

Et d’évoquer une proximité d’attitude entre le rappeur et des figures sulfureuses comme l’humoriste Dieudonné et le polémiste Alain Soral. “C’est le cercle intime des antisémites militants. Comment les Juifs qui souhaitaient se rendre aux Solidarités doivent prendre cette information ? Doivent-ils se sentir exclus du festival. Seront-ils mis sur le banc ? Je rappelle qu’il y a 40 000 Juifs en Belgique. Cette situation est honteuse et affreuse.”

Le festival est organisé à l’initiative de la mutualité socialiste belge Solidaris, dont le président est Edouard Delruelle, ancien directeur adjoint du centre pour l’égalité des chances et auteur d’un ouvrage sur l’antisémitisme. “Je suis très surpris que M. Delruelle accepte la venue de ce rappeur”, ajoute Joël Rubinfeld.

Contacté par nos soins, Edouard Delruelle n’a pas souhaité faire de commentaire.