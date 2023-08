Météo : il va falloir profiter du beau temps, avant une fin de mois fraîche et variable, “jeudi sera une journée de basculement”

Ce qu’il faut craindre, c’est le retour des orages. “Il faudra se méfier de ce risque orageux, avec des épisodes potentiellement violents. C’est dû au contraste de masses d’air auquel on va assister. De l’air froid continental va entrer en contact avec l’air chaud qui influence notre temps pour le moment. C’est surtout la journée de vendredi qui pourrait être compliquée. On attend encore 24 ou 25 degrés, avant l’arrivée d’un air plus frais, samedi.”

On va alors passer sous les moyennes de saison pour les températures, avec un maximum de 21 degrés environ, sur le centre du pays. “La fin du mois d’août sera similaire, avec le maintien d’un temps un peu frais, et un ciel variable. Il ne va pas pleuvoir tout le temps, mais il faudra compter sur des averses régulières.”

La fin des vacances et la rentrée scolaire ne s’annoncent donc pas radieuses, mais tout n’est pas perdu pour le mois de septembre. “Les prévisions à long terme sont toujours plus aléatoires, mais on entrevoit le retour de conditions anticycloniques et des températures de 23 à 24 degrés pour la première semaine de septembre.”

De quoi conclure un été très contrasté, mais loin d’être complètement pourri. “On devrait boucler l’été avec 19 degrés de moyenne, et au pire la 7e place des étés les plus chauds depuis 1833, complète le météorologue. Le sentiment d’été pourri vient de ces deux semaines médiocres en juillet-août, mais le mois de juin a été exceptionnel, il ne faut pas l’oublier. Même au niveau de l’ensoleillement, on va être au-dessus de la moyenne. Pour la pluie, par contre, on va être légèrement au-dessus de la moyenne, mais sans excès non plus.”

En France, par contre, le dôme de chaleur qui touche une grande partie du pays continue à provoquer une chaleur extrême. “On échappe au pire grâce à cette masse d’air maritime qui permet de tempérer les excès, indique Pascal Mormal. En France, ce qu’il se passe est tout à fait incroyable. Plusieurs records absolus sont déjà tombés dans certaines stations. Jeudi devrait être le point culminant de cet épisode, avec 42, voire 43 degrés ou plus sur le sud-ouest du pays. Au-delà de l’intensité, c’est aussi la durée de l’épisode qui est inquiétante.”