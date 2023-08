On a lu le livre sur Georges-Louis Bouchez : un concentré d’éloges à la gloire du président et une synthèse de ses réflexions de combat

”Georges-Louis Bouchez m’intriguait depuis belle lurette. Ses interventions multiples dans les médias de tous genres, ses prises de position propres à soulever les polémiques, son acharnement à secouer l’ordre établi par des nantis à la petite semaine, tout me portait à croire qu’un tel acharné de l’indiscrétion et un temps adorant la transparence fallacieuse ne pouvait être que passionnant à découvrir”, se justifie Alain van den Abeele en introduction.

À lire aussi

Panégyrique

Directement, le ton est donné. On sent chez l’auteur une sorte de fascination pour l’objet de son étude qui se cristallise au long des 165 pages au travers de formules dithyrambiques. “Il dégage une simplicité, une joie de vivre à la hauteur de sa jeunesse. […] Le prestige semble lui échapper, et je me dis à l’entendre parler qu’il a compris les ressorts secrets des hommes et les pulsions mystérieuses qui les poussent à agir dans la vie selon leur ressenti.” (p. 18)

L’auteur reconnaît être sous le charme du Montois. “Je l’écoutais en me disant qu’il jouissait d’un esprit aiguisé” (p. 37). Ainsi, lorsqu’il évoque l’année 2014, la période où le libéral est devenu député wallon. “Oui, il avance à pas de géant. Ses connaissances élargissent ses pensées, reculent ses limites. Elles lui donnent une philosophie qui ne ressemble à celle d’aucun autre homme.” (p. 47)

Ou encore, après un passage où le président affirme que “le wokisme présente une forme de synthèse de tous les maux de notre société” (p. 111), on peut lire ceci : “Georges-Louis Bouchez me donne l’impression de lutter pour réaliser un rêve, celui d’un avenir meilleur. Il fait partie d’une catégorie de gens de plus en plus rares, dont la caractéristique est d’avoir assez de tripes pour ne pas céder à l’entropie ambiante. Est-il seul en son genre ?”

Celui qui espère connaître le Bouchez plus intime en lisant ce livre sera déçu. Le président parvient à ne lâcher aucune information privée sur son parcours, si l’on excepte le fait qu’il voulait être le premier de sa classe, qu’il a vécu avec ses grands-mères, que Marc Uyttendaele a été le directeur de son travail de fin d’études ou encore qu’il est fan de F1 et de Lewis Hamilton. “J’aime les pilotes agressifs qui remettent en question l’ordre établi, comme l’était James Hunt.” (p. 20)

Le danger du wokisme

”À bâtons rompus” offre en réalité un espace au libéral pour étendre sa pensée politique souvent trop à l’étroite dans les formats médiatiques classiques. “Les moyens modernes de diffusion de l’information ne laissent plus le temps de travailler une information en profondeur.” (p. 37) Ce livre fait office de synthèse de la pensée Bouchéiste. On y retrouve tous les thèmes qui lui sont chers et qui ont percolé dans la presse politique au fil des dernières années.

La question du wokisme prend ici une place centrale. Georges-Louis Bouchez s’exaspère à plusieurs reprises contre la “tyrannie de la minorité” (p. 35), ces groupes qui ne représentent qu’une petite portion de la population belge mais qui parviendrait à imposer leurs combats à l’ensemble du pays, pouvoirs politique et médiatique inclus. “Croyez-vous que ce soient des sujets qui préoccupent la majorité des Belges ?” (p. 99) indique-t-il par exemple à propos du déboulonnage des statues et des réunions en non-mixité. Ou encore : “Le wokisme met en doute des siècles d’histoires, de progrès dans tous les domaines”, après avoir mis en garde contre ceux qui veulent “supprimer purement et simplement les termes de “monsieur” et “madame” sur les cartes d’identité”. (p. 90)

Thèmes classiques

Sans surprise, Bouchez attaque la gauche, défend le nucléaire, prône une approche technophile de la lutte contre le dérèglement climatique et fustige les médias – essentiellement la RTBF contre laquelle il semble avoir une sérieuse dent. Son combat semble avoir une résonance particulièrement positive chez Alain van den Abeele, avec qui il partage également un intérêt profond pour la Formule 1. On regrette simplement que l’ouvrage n’ait pas été plus incisif et questionneur sur des phases clés du parcours politique de Bouchez, telles que les négociations ayant mené à la formation de la Vivaldi ou encore le bras de fer autour du master de l’UMons.

En conclusion, le livre s’apparente davantage à un pamphlet qui offre au politicien l’occasion d’exposer dans la longueur le fond de sa pensée qu'à une biographie. Ce qui peut être utile à l’aube des élections.