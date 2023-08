Réponses floues, omissions, contre-vérités... l'intrigant silence du ministre la Santé Frank Vandenbroucke sur la gestion du Covid

La députée N-VA s’est penchée sur les dépenses et les choix faits par le ministre fédéral pour gérer la crise sanitaire. Elle a observé une série d’irrégularités : gaspillage d’argent public qui monte à plus de 200 millions d’euros, flou dans l’attribution de contrats pour la distribution de vaccins, potentiel conflit d’intérêts, factures contestées, chiffres erronés…

Kathleen Depoorter a tenté la voie législative pour comprendre ce qu’il s’était passé. Sans succès. “Les réponses que le ministre Vandenbroucke a données à la Chambre sont toujours restées vagues et incomplètes”, déplore l’élue nationaliste. “Les informations ne sont communiquées que difficilement et après une forte insistance parlementaire.”

La Flandrienne décrit une communication “médiocre” de la part du ministre de la Santé. Elle accuse même Frank Vandenbroucke d’avoir présenté des “contre-vérités” et des “mensonges”. La députée fédérale est en effet également pharmacienne. “La santé, c’est mon monde. Je connais les producteurs, les grossistes, les distributeurs. Je travaille avec Movianto et Medista. Il y a des différences entre ce que j’apprends et ce que me répond le ministre Vandenbroucke.”

210 millions d’euros de matériel gaspillés

Selon les calculs réalisés par Kathleen Depoorter et sa consœur Frieda Gijbels (N-VA), le gaspillage de l’argent public, qu’elle attribue en partie aux choix posés par le ministre, monterait à “très probablement 235 millions d’euros”. Ce qui a causé ces coûts : du matériel d’essai passé de date, des équipements de protection individuelle inutilisables, des médicaments et des vaccins achetés mais jamais utilisés qui finissent détruits, des recours à des consultants sans connaissances pharmaceutiques qui donnent de mauvais conseils ou encore des procédures judiciaires qui s’enlisent suite à de mauvaises décisions.

Le cabinet du ministre reconnait les faits, mais revoit le montant de la facture totale à la baisse. Celle-ci s’élèverait en réalité à 210,9 millions d’euros. “Il y a eu deux phases de destruction des produits périmés. La valeur totale du stock à détruire s’élevait à 79,8 millions d’euros en phase 1 (prix d’achat), et à 131,1 millions d’euros en phase 2 (prix du marché).”

Il ajoute cette précision : “Face à la crise sanitaire sans précédent et de grande incertitude que nous avons traversée, chaque gouvernement devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour protéger sa population. C’est pourquoi, lors de la première vague de la pandémie de Covid-19, le gouvernement précédent a acheté massivement des dispositifs médicaux, tels que des masques, pour résister à plusieurs vagues successives du coronavirus. C’était une décision nécessaire et logique. Il faut maintenant détruire les excédents car ils sont périmés.”

Pour sortir de la pandémie, le gouvernement a ensuite vu trop large. Aujourd’hui, la vaccination à grande échelle n’est plus nécessaire et certains vaccins sont périmés, tandis que d’autres sont moins adaptés contre les derniers variants. “Nous sommes donc contraints de détruire une petite proportion de ces vaccins”, poursuit le cabinet qui assure toutefois disposer d’encore “suffisamment de vaccins adaptés au cas où une nouvelle campagne de vaccination majeure s’avérerait nécessaire”.

Manque de transparence

Les deux députées ont demandé à plusieurs reprises d’avoir une enquête indépendante à ce sujet, notamment en ce qui concerne la gestion et le fonctionnement du SPF Santé publique, de l’AFMPS et de Sciensano. À ce jour, leur demande est restée lettre morte.

”Il y a tant d’anomalies dans ce dossier qu’il est fondamental de pouvoir faire la pleine transparence”, souffle Kathleen Depoorter. Face à l’insistance de la députée, le ministre socialiste répond que la tâche est trop importante. Cela demanderait trop de travail de reprendre tous les documents liés à la gestion des stocks stratégiques. “Pourtant, il y a deux ans, la commission Covid a eu la possibilité de consulter tous les documents nécessaires qui lui avaient été fournis par sa prédécesseure Maggie De Block (Open VLD)”, poursuit la députée, qui estime de ce fait irrecevable l’argument présenté par Frank Vandenbroucke.

Contacté par nos soins, le cabinet Vandenbroucke affirme que “le ministre répond aux questions des représentants du peuple au parlement. Toutes les réponses sont publiques et trouvables en ligne”.

Medista VS Movianto

Autre cas qui vient gonfler l’immense dossier que la députée a constitué au fils des mois : la procédure opaque de remplacement de Medista par Movianto. L’entreprise belge Medista était chargée de la gestion et de la distribution des vaccins, en principe, de 2020 à 2025. Mais juillet 2022, le SPF Santé a décidé d’attribuer cette responsabilité à la multinationale Movianto. Le ministre de la Santé a défendu ce choix par des raisons budgétaires.

La passation de pouvoir à Movianto devait permettre d’économiser 4 millions d’euros. Or, le coût de la transition serait plus élevé que la somme qui devait être économisée. À cela vient s’ajouter le fait qu’il y aurait eu des irrégularités au niveau de l’appel d’offres et que des factures réclamées par Medista seraient contestées par le fédéral. Medista a saisi le Conseil d’État, ce qui engendre des frais d’avocats supplémentaires pour gouvernement.

”En ce qui concerne Movianto et Medista, Mme Depoorter a posé de nombreuses questions à ce sujet, et le ministre Vandenbroucke y a toujours répondu. Vous pouvez également tout lire dans les rapports”, répond le cabinet Vandenbroucke. “Madame Depoorter a lancé à plusieurs reprises des accusations selon lesquelles il y aurait eu des irrégularités lors du passage d’un opérateur (Medista) à un nouvel opérateur (Movianto). Il n’y a aucune preuve de ces irrégularités. Le Conseil d’État a d’ailleurs entièrement réfuté la plainte du 1er opérateur à ce sujet.”