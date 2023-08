Dickpics, demandes de nudes, démarchage… un site belge de rencontre pour ado infesté de prédateurs sexuels majeurs

Sur X (anciennement Twitter), on trouve le même type de témoignages à propos de cette plateforme. “J’ai un profil de 13 ans sans photo. 8 demandes d’amis. 5 dm [messages privés, NdlR] dans la demi-heure”, raconte avec dégoût, captures d’écrans à l’appui, le compte La Kroki Pas Net. Dans ses messages, apparaissent des mots dégoûtants : “suce”, “holà princesse, laisse-moi te ligoter”, “salut t’es mignonne, on fait connaissance”. Certains profils qui lui envoient ces messages ne cachent pas qu’ils sont majeurs.

Plusieurs mamans ont raconté leur expérience sur les réseaux sociaux. Après s’être connectées avec un faux profil de jeune fille, elles ont directement été inondées de demandes d’ordre sexuel. Ces sollicitations vont de la demande de nudes (photos dénudées) à l’envoi de dickpics (photos du pénis) ou encore du démarchage pour se rencontrer en chair et en os.

Le site “Rencontre Ados” (rencontre-ados.net) a été créé en 2006 et il est hébergé en Belgique car son créateur et gestionnaire est Belge. La plateforme se présente comme “un site de rencontres gratuit pour les jeunes de 13 à 25 ans”, une fourchette large qui englobe à la fois des mineurs et des majeurs. Aujourd’hui, il compte environ une centaine de milliers de visiteurs mensuels, dont 10 % viennent de Belgique.

Conséquences dramatiques

Yves Goethals, de la section Child Abuse de la police fédérale, nous signale que ce qui est à l’œuvre sur Rencontre Ados ne constitue pas une exception. “Même sur des sites qui ne se dédient pas qu’aux jeunes, des adultes essaient de contacter des mineures en se faisant passer pour des jeunes. Ce que je trouve bizarre, c’est qu’ils mettent entre 13 et 25 ans. Pour moi, il y a une responsabilité de leur part à mettre en contact des mineurs et des majeurs.”

Le risque lié au fonctionnement de cette plateforme est, en premier lieu, de permettre à des prédateurs sexuels de contacter et d’échanger des images avec des mineurs. “Les images ne restent pas dans la poche du prédateur. Il va alors les utiliser pour faire du chantage. Ou bien pour avoir accès à d’autres sites sur le darkweb.” Après ce contact, le jeune peut être forcé de rencontrer l’adulte assoiffé de mauvaises intentions. “Cela peut se traduire par des actes sexuels actifs.”

Le webmaster du site nous explique qu’il reçoit de nombreux rapports de signalements, comme cela se fait sur Facebook. “Les membres peuvent signaler les messages, post sur les forums, photos et commentaires en dessous de ceux-ci. Dans les cas graves, telle une demande de plan cul, de caméras, de harcèlement, etc., on bannit le membre directement. Dans les cas moins graves, chaque action négative entraîne l’attribution d’un pourcentage de pénalité. Arrivé à 100 %, on est banni. Par exemple, si vous insultez quelqu’un de “fils de pute” sur le forum, vous aurez +10 %.”

Une IA pour lutter contre les obsédés

Pour lutter contre la prolifération des prédateurs sexuels, le site est outillé d’une intelligence artificielle qui analyse les photos et prend des actions en conséquence. “Des robots qui sont alertés par des comportements et peuvent suspendre un membre avant l’intervention d’un modérateur, qui se traduit par un ban de l’adresse IP, de l’email et de la photo. Je rappelle aussi que pour communiquer avec un membre il faut accepter sa demande d’amitié. Au même titre que FB ou TikTok. Donc si on met une barrière, mais que l’utilisateur la baisse pour discuter avec des personnes de 5 ans plus âgées, que voulez-vous que l’on fasse ?”

Il y a 5 ans, les gérants du site ont travaillé sur une fourchette de relations acceptables. “Si vous aviez 25 ans, il était impossible d’ajouter une personne âgée de 17 ans ou moins. Si vous avez 18 ans, il est impossible d’ajouter une personne âgée de 15 ans ou moins…” Devant les nombreuses protestations que le geste a provoquées, les gestionnaires du site ont fait marche arrière.

Du côté de la police fédérale, on recommande d’être prudent. En cas de contact suspect, les enfants sont invités à en parler avec leurs parents, une enseignante ou un tuteur. “Il ne faut pas demander l’avis aux amis du même âge”, précise Yves Goethals. “Et il ne faut pas hésiter à porter plainte à la police.”