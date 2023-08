Le meurtrier refuse un héritage pour ne pas indemniser la famille de la victime, tout va à ses enfants : “C’est attaquable au civil”

Le juge avait accordé des dommages-intérêts à la mère de Patrik, à sa femme et à leurs deux filles. Un total de 275 000 euros. Samyn n’a rien payé jusqu’ici. L’héritage est substantiel et le tueur devait en toucher un quart, qu’il aurait pu utiliser pour payer une partie de l’indemnisation. Mais, après son refus, tout revient à ses enfants. L’avocat leur a écrit mais ils ont fait savoir qu’ils n’avaient rien fait de mal au médecin et qu’ils ne devraient donc pas indemniser.

La famille du docteur Roelandt a engagé une procédure devant le tribunal civil en accusant l’homme d’avoir organisé frauduleusement son insolvabilité, L’affaire sera plaidée l’année prochaine.

Ce n’est en aucun cas la première fois qu’un criminel tente d’échapper ainsi à une énorme indemnisation de cette manière. “Pour les familles qui doivent être indemnisées et qui apprennent qu’il y a eu héritage refusé, c’est plaidable au civil”, explique l’avocat pénaliste Pierre Chomé.

pierre chomé ©Belga (archive)

”J’ai eu par exemple un dossier d’escroquerie, je défendais la victime. L’escroc s’est déshérité, tout est allé aux deux frères. Le Ministère des Finances a capté l’affaire est allé au civil. Il a eu gain de cause, l’homme a été condamné pour mise en insolvabilité organisée, frauduleuse donc. Un particulier pourrait tout aussi bien avoir gain de cause mais beaucoup l’ignorent. En général, les familles qui sentent qu’elles ne toucheront rien ou pas grand-chose ou qui veulent éviter les lourdeurs d’une procédure, se tournent à défaut vers le Fonds d’indemnisation de l’État. Mais c’est plafonné à 125 000 euros. Dans beaucoup de cas, ce sont des cacahuètes. J’ai par exemple eu un dossier concernant une fille tuée d’une balle dans la tête. L’auteur devait indemniser là hauteur de huit millions. “

Par contre, pour un meurtrier, se montrer de bonne volonté peut être bénéficiaire : “Un client condamné aux assises économisait tout ce qu’il gagnait via son travail à la cantine de la prison et, en quelques mois, il avait déjà pu reverser 600 euros à la famille. Grâce à cela, sa peine a été réduite de cinq ans.”

L’indemnisation des victimes est une des conditions pour une libération anticipée. Ce que l’on voit le plus souvent, c’est que de petites sommes sont soudainement déposées dès qu’une date est en vue où le condamné pourrait être libéré plus tôt. Ensuite, par exemple, cinquante euros sont versés mensuellement, en signe de compensation. Des sommes insignifiantes par rapport à la somme totale. “Nous croulons sous les dossiers où les condamnés se limitent à verser genre 25 euros par mois”, confirme Pierre Chomé.

“Nous n’avons su que par hasard que Samym avait refusé cet héritage”, a commenté au Nieuwsblad l’avocat Kristiaan Vandenbussche du plus proche parent. L’avocat plaide pour que les autorités publiques informent les victimes dans tels cas…

