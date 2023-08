"Le nouveau Watergate" : le syndicat SNPS juge la position du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne "fragile"

À lire aussi

Malgré cela, Thierry Bellin, secrétaire général du syndicat policier SNPS, estime que sa responsabilité est entachée. "Je tiens à manifester tout notre dégoût concernant cet incident. Cela fait des mois que la police protège le ministre contre un projet d'enlèvement et dans le même temps, ses proches urinent sur un véhicule de police. C'est tout simplement inacceptable. Sa démission est la moindre des choses d'autant qu'il a déjà menti devant la chambre concernant l'accord sectoriel de la ministre Verlinden avec les policiers alors qu'il était co-président du comité de négociation et était donc au courant de cet accord. Cela commence à faire beaucoup et s'il a un peu d'honneur, il doit faire un pas de côté", dégaine-t-il.

"Indépendamment de l'enquête sur ce scandale, les représentants du personnel policier considèrent qu'il s'agit d'un acte scandaleux, indigne de notre État de droit démocratique. Certains diront qu'il s'agit de personnes qui sont dépassées par les événements et qui commettent un acte stupide. Nous soutenons qu'il s'agit d'une moquerie à l'égard de notre police, non pas d'un coup de gueule mais plutôt d'un coup de poing à l'encontre de nos policiers", poursuit-il. "Un acte de manque de respect pour les dames et les messieurs en uniforme qui font de leur mieux chaque jour pour garder les rues de Courtrai et, par extension, de tout le pays propres."

De son côté, Vincent Gille, président du syndicat libéral SLFP, se montre plus nuancé. "Il est une évidence qu'on ne peut pas tolérer pareil comportement dégradant qui exprime un dédain très marqué des forces de l'ordre. Peut-on pour autant incriminer Vincent Van Quickenborne ? Cela dépend de son rapport avec ces personnes. Si ces invités sont très proches de lui, qu'ils savent qu'il est sous protection et que le quartier est sous caméras, cela démontre un esprit très probablement partagé par le ministre. Le ministre a beau s'en défendre, il nous revient de collègues qui ont travaillé de manière rapprochée avec lui, qu'il a peu de respect pour les policiers, comme on a pu le voir avec ses affirmations à la chambre", précise-t-il.

"Je suis autant dégoûté que les policiers"

Le ministre Van Quickenborne a tenu à réagir à la polémique sur sa page Facebook. "Je suis autant dégoûté que les policiers. Les trois responsables devront répondre de leurs actes et en subir les conséquences. Ces dernières années, j'ai travaillé dur en tant que ministre de la justice pour oeuvrer à une meilleure police qui constitue le bras armé de la loi et qui mérite le respect. J'ai toujours pu compter sur la police dans le cadre des menaces adressées à mon encontre et celle de ma famille. J'en suis extrêmement reconnaissant. Le parquet va maintenant poursuivre son travail. Il va de soi que je lui apporterai toute ma collaboration. Je regrette que cet incident se soit produit après ma fête d'anniversaire mais un hôte n'est pas responsable du mauvais comportement de ses invités sur la voie publique."