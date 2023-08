Les ados traqués par les prédateurs sur un site qui pose question: "L'interdire aux jeunes serait pourtant contreproductif"

Selon Child Focus les abus contre l’intégrité sexuelle des mineurs en ligne n’ont jamais été aussi nombreux. En 2022, 10,7 % des d’exploitation sexuelle traités par l’association concernaient des dossiers de grooming. L’association se montre sans surprise très critique vis-à-vis de l’existence de sites et applications tels que Rencontres Ado.

“Quand on crée un site à destination de jeunes adolescents et où on ne vérifie ni l’identité ni l’âge des inscrits, on crée une bergerie où on laisse entrer le loup”, estime Stephan Smets, porte-parole de Child Focus “Créer une plateforme qui met en relation des adultes et des jeunes sont déjà un problème en soi et treize ans, c’est très jeune pour avoir des rencontres amoureuses. Un jeune de cet âge n’est pas suffisamment conscient des dangers et est donc très vulnérable”, poursuit-il. “N’importe qui peut créer un faux profil. Les prédateurs se rendent là où sont les jeunes, c’est-à-dire sur les réseaux sociaux et les messageries liées à des jeux vidéo en ligne.”

L’association ne recommande pas pour autant aux parents d’interdire l’usage de ces sites à leurs enfants. “Une interdiction ne servirait à rien, elle aurait l’effet inverse. Ce que nous recommandons aux parents, c’est de discuter avec leurs enfants des risques qu’ils encourent et de l’existence de faux profils. Mais le conseil le plus important à donner aux jeunes, c’est de ne jamais partager de photos intimes avec une personne en qui ils n’ont pas entièrement confiance.”

L’association recommande également aux jeunes de privilégier les lieux publics à l’occasion d’une première rencontre. “Avant de rencontrer ‘dans la vraie vie’une personne avec qui on est en contact via les réseaux sociaux ou une application, il est important de bien s’informer et d’en parler à des amis ou des parents et de privilégier un lieu public comme un café comme lieu de rencontre.”

Pour sensibiliser les jeunes, Child Focus a également élaboré un jeu nommé “Ok Groomer” disponible sur Roblox, la plateforme de jeu la plus populaire parmi les enfants âgés de 8 à 14 ans. “OK Groomer est un univers en 3D proposant 3 mini-jeux qui apprennent aux enfants les bons réflexes à adopter pour éviter les risques et les techniques de manipulation”, indique Child Focus.