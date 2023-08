Gilles Vanden Burre évoque le cordon sanitaire à la Chambre : “Le Vlaams Belang, on ne les salue pas”

Est-ce que vous avez de fortes têtes au sein du groupe ?

”Il y a des fortes têtes en politique et c’est normal. Cécile Cornet en affaires sociales, quand elle interroge le ministre de l’Emploi, c’est quand même quelqu’un qui a du caractère. Samuel Cogolati, c’est pareil, mais sur les sujets internationaux ou sur l’énergie. Je m’en réjouis, tant que ces personnalités ne nuisent pas au fonctionnement du groupe. Seulement, chez les écologistes, on accorde aussi une grande importance au collectif. C’est une différence avec les autres partis plus traditionnels.”

Les autres partis jouent moins collectif ?

”Ce que je regrette, ce sont les invectives. Je suis pour le débat d’idées vif et fort. Le ton monte, ça peut arriver. Par contre, sur la forme, je regrette certaines tonalités qui touchent davantage la femme ou l’homme plutôt que de porter sur le fond. Ceux qui profitent de la cacophonie et de la stratégie des petites phrases, ce sont les extrêmes. L’extrême droite en particulier. On a ici un groupe inquiétant qui, malheureusement, monte dans les sondages. Ce sont les vrais ennemis de la démocratie. Si je peux prendre des bonnes résolutions pour l’année parlementaire, ce serait de pouvoir réaliser davantage de choses ensemble, au sein de la majorité comme avec l’opposition.”

Pourquoi ?

”Le rôle du Parlement est important. Ces derniers mois, j’ai l’impression qu’il s’est renforcé. Je l’ai vu dans plusieurs débats. En début de législature, avec le Covid et les réunions par zoom, il ne pouvait pas fonctionner de manière aussi vivante. Il y a eu des critiques très fortes, que je pouvais en partie comprendre. Mais ces derniers mois, il y a vraiment eu un regain de l’impact du travail parlementaire. Dans le dossier autour des visas iraniens, par exemple. La vivacité des débats qu’on a eue montre qu’il y a eu un vrai contrôle gouvernemental. Il y a eu des heures et des heures de débats animés.”

Un autre exemple ?

”Les taux d’intérêt qui sont au plus bas au niveau des banques alors que les taux augmentent. On a déposé un texte avec Écolo-Groen pour que le taux augmente automatiquement. Ce texte, avant même qu’il ne soit pris en considération, s’est retrouvé sur la table du gouvernement, sur la table de la BNB et même sur la table de la Banque centrale européenne pour avis. Je n’ai jamais eu un texte qui a eu un tel impact.”

Pour Gilles Vanden Burre, le Vlaams Belang est un ennemi de la démocratie. ©JC Guillaume

Quid de la diminution du salaire des parlementaires ?

”On a commencé par les pensions, notamment via le travail de la présidente de la Chambre et des services de la Chambre. Des décisions très rapides et très justes ont été prises par rapport aux pensions des anciens parlementaires et des anciens présidents. Donc ça, c’est réglé, mais on doit aller plus loin avant les élections. La priorité absolue, c’est de revoir tous les avantages que nous estimons indus par rapport au salaire des parlementaires. Je pense évidemment à ce montant de 2 500 euros défiscalisés, mais également aux fonctions spéciales. Certaines sont trop largement rémunérées. Pour nous, on peut diminuer de 30 à 35 % par rapport à ce qui est aujourd’hui. Quasiment tous les partis sont d’accord pour revoir ce montant. Le Parlement sortirait grandi si on ne devait pas attendre la négociation du prochain gouvernement pour le faire. On pourrait prendre la décision en comité de gouvernance, au bureau du Parlement. La plupart des partis que j’ai entendus se sont engagés à le faire.”

guillement Des experts ont relevé que le Vlaams Belang était l’un des pires partis d’extrême droite en Europe occidentale.

Comment se passe la cohabitation au quotidien avec le Vlaams Belang ?

”Pour nous, c’est très simple, il n’y a pas de contact. Sauf qu’on est obligé, dans le cas d’une fonction protocolaire précise, comme une présidence de commission. Le règlement veut qu’on donne la parole à chaque député. Je parle d’interaction. Prendre la parole sur un de leurs amendements, cosigner leur texte, c’est inimaginable. Parce que ce sont les ennemis de la démocratie et qu’ils sont ouvertement racistes. Des experts ont relevé que le Vlaams Belang était l’un des pires partis d’extrême droite en Europe occidentale, complètement décomplexé par rapport à tout ce qui est racisme, discrimination des minorités, orientation sexuelle, LGBTQ ou sur les francophones. Chez Écolo-Groen, nous avons une consigne claire en interne : ne pas rentrer dans le débat avec eux pour ne pas donner d’importance à leurs propos.”

C’est une sorte de cordon sanitaire que vous appliquez ?

”Oui, c’est un cordon sanitaire. Je l’assume pleinement. L’extrême droite, il faut pouvoir la combattre par tous les moyens. Un moyen, c’est de ne pas leur donner de l’importance dans ce qu’ils pourraient amener ici au Parlement ni de normaliser quelque action politique qu’ils prendraient, que ce soit une demande d’audition, un amendement ou un texte.”

Par contre, vous n’avez pas ce genre de souci avec le PTB.

”Il y a une différence fondamentale : ils n’ont pas ce côté raciste. J’ai de grosses difficultés avec le PTB, parce que je les estime être à certains égards populistes, avec beaucoup de solutions faciles et toute une série de choses qui me gênent en tant que démocrates convaincus. Mais il n’y a rien à faire. Ils n’ont pas ce caractère foncièrement raciste qu’a l’extrême droite. On peut discuter, les saluer et parler avec. Avec le PTB, on ne soutient pas leurs textes non plus, évidemment, mais on est dans la logique aussi de majorité et c’est normal qu’on ne les soutienne pas. Même si le PTB ne dépose pas énormément de textes non plus et qu’ils sont beaucoup dans l’emphase et l’intervention musclée en commission, ce qui est le rôle de l’opposition. Je ne leur reproche absolument pas d’avoir des interventions fortes et dynamiques. Mais parfois, ils visent l’homme ou la femme politique. Ça, je le regrette.”