La DH en classe à l'école : l'opération "Ouvrir mon quotidien papier" 2023-2024 bat son plein

Les inscriptions, obligatoires pour participer, se déroulent via un formulaire en ligne disponible sur le site de LA PRESSE.be (www.lapresse.be). Une seule inscription par établissement (ou implantation) peut être introduite par un professeur-relais ou une professeure-relais. La personne qui inscrit son établissement peut également accéder aux sites des quotidiens dans leur intégralité durant les périodes de distribution du journal papier.

La distribution des journaux a lieu du lundi au vendredi, excepté durant les vacances scolaires, pendant 4 périodes successives tout au long de l’année scolaire : du 2 octobre 2023 au 26 avril 2024. Tous les établissements inscrits avant le 14 septembre pourront bénéficier de l’opération pendant toute sa durée. Pour les établissements inscrits après le 14 septembre, l’envoi des journaux débutera plus tard.

Les écoles primaires ont le choix de 2 quotidiens par période entre : L’Avenir; La DH Les Sports+; La Libre Belgique; Le Soir; Sudinfo. Elles ont également la possibilité de choisir des quotidiens différents pour chacune des périodes. Les écoles secondaires, quant à elles, reçoivent les 6 quotidiens francophones durant les quatre périodes (L’Echo est ajouté).

Du changement à partir de la rentrée 2023

A partir de l’année scolaire 2023-2024, l’opération "Ouvrir Mon Quotidien Papier" évolue et adapte son calendrier. En effet, dès cette année," La Quinzaine – découverte de la Presse" n’aura plus lieu. Cette distribution préalable de tous les titres de presse quotidienne durant deux semaines, début octobre, à toutes les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles annonçait le début de l’opération et permettait aux enseignant.e.s de découvrir les multiples exploitations pédagogiques de la presse quotidienne avant de s’inscrire à l’opération. Après vingt ans, l’opération est désormais largement connue dans les écoles. La très grande majorité des inscriptions a d’ailleurs lieu avant fin septembre. Dès lors, cet envoi ne s’avère plus nécessaire.

Grâce à cette suppression, les primaires et secondaires commenceront l’opération en même temps et l’année scolaire comptera 4 périodes de distribution au lieu de 3.

Il sera également désormais demandé au professeur-relais ou à la professeure-relais, de détailler, dans le formulaire d’inscription, les objectifs et l’intention pédagogique liés à la participation à OMQ au sein de l’établissement. En effet, s’agissant d’une opération d’éducation aux médias, il est important que l’accès aux quotidiens soit inscrit dans un projet pédagogique qui exploite ceux-ci avec et pour les élèves.

Outils pédagogiques

Afin d’accompagner les enseignant.e.s dans la mise en place de leurs cours et/ou de leurs activités, LA PRESSE.be envoie à chaque établissement inscrit 25 exemplaires papier du « Journal de Bord », un matériel pédagogique édité par LA PRESSE.be et dédié à l’opération, qui permet aux élèves de s’approprier le vocabulaire et les concepts propres au monde de l’édition de presse et du journalisme. Il est possible de recevoir des Journaux de bord supplémentaires, en version papier, sur demande auprès de LA PRESSE.be. Celui-ci peut aussi être téléchargé sur le site de LA PRESSE.be.

Des fiches signalétiques à télécharger également sur le site détaillant la carte d’identité de chaque journal (historique, chiffres clés, ligne éditoriale, …) sont également mises à disposition.

Les enseignant.e.s peuvent en outre trouver toujours sur le site de LA PRESSE.be de nombreux liens vers des outils développés par différents organismes ressources en éducation aux médias.

Objectifs de l’opération

Les objectifs d’une telle opération sont évidemment multiples. « Ouvrir Mon Quotidien Papier » aiguise entre autres l’esprit critique des élèves, clé de l’Education aux médias et à la citoyenneté. En effet, recevoir et consulter chaque jour plusieurs quotidiens différents permet aux élèves de comparer et d’évaluer de manière précise les informations proposées, la façon de les traiter et de les représenter.

Grâce à cette opération, les jeunes peuvent aussi découvrir d’autres canaux d’information que les réseaux sociaux et prendre conscience de l’importance d’une information professionnelle et fiable, diffusée par des médias qui réalisent un véritable travail journalistique. Cette mise en contact direct avec la presse papier, encadrée par un·e enseignant·e, aide à comprendre et à connaître les médias d’information, leur organisation, ainsi que le métier de journaliste, notamment via l’analyse du traitement médiatique de l’actualité et des messages véhiculés.

Ce contact avec l’actualité permet, en outre, aux jeunes de se questionner sur les enjeux de société, de nourrir leur curiosité, leur envie de découvertes, leur offrant une meilleure connaissance et compréhension du monde et les aidant ainsi à y trouver leur place en tant que citoyen.ne. L’accès à la presse en classe donne la possibilité à l’enseignant·e d’éclairer et de stimuler les débats d’idées, de faire exprimer aux élèves leurs opinions personnelles et leurs affects au sujet de l’actualité.

Enfin, « Ouvrir Mon Quotidien » offre également aux enseignant.e.s de nombreuses possibilités d’exploitation pédagogique dans le cadre de l’éducation par les médias. Ces exploitations peuvent s’inscrire de manière transversale, à travers plusieurs disciplines pédagogiques, par exemple pour les apprentissages de base comme la lecture ou l’analyse de texte mais aussi dans le cadre de cours spécifiques via l’analyse de l’actualité générale ou liée à une matière donnée. Disposer de la presse en classe permet à l’enseignant·e d’ancrer plus concrètement son cours dans la réalité et d’accrocher les élèves par ce biais.