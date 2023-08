Le trafic de déchets prend des proportions inquiétantes en Wallonie : “Il faut créer une police spécialisée dans les fraudes environnementales”

À lire aussi

"Il s’agit d’un trafic extrêmement rentable pour des sociétés qui veulent diminuer leurs coûts”, explique le juge d’instruction Michel Claise. “La disparition des déchets coûte très cher. Les sociétés vont tout simplement aller planquer leurs déchets industriels dans des sites naturels où il n’y a pas de contrôle social. Ainsi, la Wallonie et la Nord de la France sont fort impactés par ce type de criminalité. On se retrouve dès lors avec des sites complètement pollués, avec des conséquences dramatiques pour l’environnement étant donné que la dépollution des sols peut prendre des années.”

Le dossier emblématique des frères Falkenberg

L’exemple le plus emblématique de ce phénomène est celui du dossier des frères Falkenberg. Il y a une dizaine d’années, ils ont été poursuivis pour corruption et fraude fiscale ainsi que pour infractions graves à la législation sur l’environnement. Ils ont été notamment reconnus coupables d’avoir procédé à des enfouissements illégaux de déchets, provenant d’Allemagne pour la plupart, dans quatre sites considérés aujourd’hui comme sinistrés.

Un business rentable pour les organisations criminelles

Ces agissements sont également le fait de criminels et d’organisations mafieuses qui vont créer de faux documents afin de constituer des entreprises qui vont capter des marchés publics pour faciliter la disparition des déchets. Si ces pratiques sont connues, leur démantèlement peine à être pris à bras-le-corps par les autorités judiciaires du pays.

"Aucune police spécialisée ne s’attaque à la fraude environnementale et les entreprises et criminels agissent en toute impunité"

Ainsi, les dépôts clandestins se multiplient dans des zones naturelles mais la répression est mal organisée en Belgique. “Nous avons des règles dispersées sur le plan régional en matière de fraude environnementale tandis que la politique d’attaque sur le plan fédéral est insuffisante”, poursuit le juge Claise. “Il convient dès lors de créer une police spécialisée dans ce type de délits, au même titre que la lutte contre les stupéfiants ou contre la fraude fiscale organisée. Aucune police spécialisée ne s’attaque à la fraude environnementale et les entreprises et criminels agissent en toute impunité. Tant qu’il n’y aura pas de surveillance accrue des entreprises et des vérifications qui sont faites, la situation perdurera. Il convient donc de casser la clandestinité et procéder à des analyses des produits criminels en admettant qu’il s’agit d’un enjeu de santé publique.”