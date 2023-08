Les familles croulent sous les mails de l'école: "Cela génère un stress chez les enfants"

La crise du coronavirus y a contribué largement, les plateformes numériques sont devenues un outil de communication incontournable entre les écoles et les familles. Selon une enquête de la Ligue des Familles, la moitié des écoles (48% exactement) communiquent exclusivement de manière numérique avec les parents. Dans 79% des cas, la communication se fait via email ou via une plateforme spécifique comme Classroom ou Smartschool. En secondaire, un journal de classe est désormais exclusivement numérique.