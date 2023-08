Mya est atteinte d’une maladie génétique rare: “On nous pointe du doigt. Mais ma fille n’est pas mal élevée, elle est malade”

Mya et sa maman Fanny ©DR

Le syndrome de Mowat-Wilson conduit à une augmentation du risque épileptique ainsi qu’à un retard de développement pouvant empêcher l’usage de la parole et de la marche. Ce syndrome est peu connu et ne touche que quelque cinq cents personnes dans le monde. Il est souvent associé la maladie de Hirschsprung marqué par une absence de connexion entre le cerveau et l’intestin. Pas pour Mya, là, elle y échappe.

“Les échographies étaient normales. À la naissance, j’ai juste trouvé qu’elle avait une drôle de tête mais sans plus. J’apprendrai plus tard que tous les enfants qui souffrent de ce syndrome ont plus ou moins la même tête, un peu comme les trisomiques. En fait, ce sont ses difficultés à prendre du poids qui m’ont rapidement alertée. Heureusement, une pédiatre a directement vu juste. ‘Votre petite fille est handicapée’”.

Mya n’a pas encore un an et passe une batterie de tests génétiques à l’hôpital. Le diagnostic est posé.

Depuis peu, Mya, qui a un frère et une sœur, est inscrite dans un centre de jour où elle reçoit ses soins : kiné, ergothérapie, logopédie, psychomotricité.. Elle y apprend un langage des signes simplifié… Il y a des progrès mais vraiment petit à petit.

Une source de soulagement dont Fanny ne ressent pas encore les effets tant ces six années ont été dédiées à Mya, vingt-quatre heures sur vingt-quatre : “On donne tout pour elle car nous ne savons pas si nous l’aurons encore longtemps. Elle doit le ressentir car elle supporte difficilement d’être éloignée de moi. De toute façon, il faut toujours que je sois dans la même pièce qu’elle. Elle pourrait monter sur une table et pas avoir conscience du danger de tomber. Impossible pour moi de travailler. Pas de vacances, de parcs d’attractions… Quelque part, ma vie est foutue. Jamais je n’aurai accès à la tranquillité, ne pourrai m’asseoir tranquillement sur un transat en bord de mer…”

Le boost quotidien ? Le matin ! “Quand elle se réveille et qu’elle dit ‘Maman’. On nous avait dit qu’elle ne parlerait jamais. Elle n’a pas conscience de son état. Je ne la sens malheureuse. Elle a le sourire facile aussi.”

C’est simple, Fanny nous dit qu’elle ne sort plus. Juste pour faire les courses quand Mya est au centre. Mais plus jamais avec elle. Le comportement de certaines personnes l’horripile au plus haut point. “Quand nous étions en public, dans un magasin par exemple, je sentais le regard de gens qui nous jugeaient parce que Mya criait, hurlait, taper des pieds. D’autres nous le disaient carrément. ‘Oh la la, mais c’est elle qui hurle ainsi ?’ Non Mya n’a pas été mal éduquée. Elle est handicapée.”

Le lait qui nourrit Mya par sonde revient à 300 euros pour douze jours. L’association “Un Temps pour Aimer”, qui aide les familles d’enfants malades, vient d’organiser une collecte qui a rapporté l’équivalent de 24 jours…