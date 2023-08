Julien Nicaise, patron de Wallonie Bruxelles-Enseignement, à la veille de la rentrée: “Maintenir la mixité sociale dans les écoles est difficile”

Globalement, dans un état d'esprit serein. On prépare la rentrée depuis plusieurs semaines et les choses se déroulent globalement bien même si la situation est tendu par endroits à cause de la pénurie d'enseignants. ca ne veut pas dire que c'est catastrophique mais c'est le signe qu'on va connaître des difficultés pour remplacer les absents en cours d'année.

La pénurie s'est-elle aggravée depuis l'année passée?

"La pénurie, c'est un grand mot qui désigne plusieurs choses. On n'a pas de pénurie massive dans l'ensemble des fonctions ni dans toutes les régions. La pénurie diffère en fonction des zones géographiques et des fonctions. Au niveau des instituteurs et institutrices de maternelle, il n'y a pas de souci et en primaire, c'est l'inverse. En secondaire, c'est surtout en néerlandais, en anglais, en mathématiques et en sciences qu'on constate une pénurie."

Après la réforme des rythmes annuels, le Pacte d'excellence prévoit une réforme des rythmes journaliers. Y êtes-vous favorable?

"La réforme des rythmes scolaires sur un plan journalier est une montagne encore plus importante que la réforme des rythmes annuels. On en est au stade de la réflexion. Cette législature n'y a pas touché, on verra si le gouvernement suivant s'emparer de la thématique ou pas, avec une difficulté à avoir en tête."

Laquelle?

"On ne s'en rend pas toujours compte mais la Belgique francophone est un des pays où les élèves passent le plus d'heures en classe chaque semaine. En Allemagne et aux USA, on a une période de cours théorique qui va jusqu'à 13/14h et le reste de l'après-midi est utilisé pour des activités sportives ou créatives. Le modèle est intéressant mais il impliquerait une diminution du nombre d'heure de cours. Ca promet des débats passionnants."

Diviser par deux le taux de redoublement, comme le prévoit le Pacte d'excellence, c'est une bonne idée?

"Oui parce qu’on le pratique trop. C’est parfois 2,3,5 fois plus que dans d’autres pays et en particulier des pays qui ont des systèmes éducatifs robustes donc ça doit nous faire réfléchir sur nos pratiques. On n'est pas en train de dire qu’il faut interdire purement et simplement le redoublement. Par contre, on doit pouvoir aller vers une réduction et ne l’utiliser que dans les cas précis où on est certain que c’est une bonne chose pour l’élève.

En Belgique on a tendance à considérer qu’un prof qui ne fait rater aucun élève est trop laxiste

"Oui mais on entend aussi l’inverse : un prof qui buse la moitié de ses élèves chaque année devrait aussi se poser des questions. Je le sens chez nos directeurs, il y a une vraie réflexion positive dans les conseils de classe. Il faut prendre le temps, élève par élève, de voir la trajectoire de vie, les aspirations et juger au cas par cas si le redoublement est une bonne ou une mauvaise chose."

Pourquoi ce taux est-il si élevé chez nous ?

"C’est historique. On a utilisé le redoublement de manière massive depuis une cinquantaine d’années là où beaucoup de pays ont évolué. Je pense aux pays scandinaves mais il y en a d’autres. Je pense au Royaume Uni où on ne double pratiquement plus. Or, on ne peut pas considérer que c’est un système éducatif laxiste. Au siècle passé, on a mené peu de réflexions là-dessus. Il y a eu des tentatives dans les années 90 mais aujourd’hui le sujet fait presque consensus : quand on discute et sur le terrain et avec les acteurs de l’enseignement tout le monde est d’accord pour dire qu’un redoublement excessif, ça ne va pas et les statistiques le montrent : plus les élèves doublent jeunes plus ils ont de chance de doubler une deuxième fois et ont des risques de sortir du système éducatif sans formation et de se retrouver au mieux au chômage au pire au CPAS. C’est une espèce de cercle vicieux qui dépasse l’école."

Avec l'allongement du tronc commun jusqu'à 15 ans, des acteurs comme l'UFAPEC estiment qu'avoir un décret inscriptions à la fin de la sixième primaire n'a plus de sens. Etes-vous d'accord avec eux?

"Le décret inscriptions est un mal nécessaire. On l'a mis en place il y a une quinzaine d’années et il est toujours là quinze ans plus tard. Il a été réformé à plusieurs reprises mais on n'a toujours pas trouvé de solution miracle qui permettrait à un moment donné d’arbitrer automatiquement les différences qui peuvent exister par rapport aux écoles qui sont surdemandées. Même si demain, on a davantage d’écoles du tronc commun, la question se posera toujours. La majorité de nos écoles vont rester dans un cadre classique dans les 10 prochaines années."

Un décret inscriptions tel qu'il existe actuellement est-il compatible avec les objectifs du pacte ?

"L’idéal serait qu’il n’y ait pas de séparation entre les primaires et les secondaires mais à ma connaissance, il n’y a pas de système éducatif qui peut se targuer de fonctionner comme ça. Si on se tourne vers l’ensemble des pays qui nous entourent, grosso modo l’école primaire s’arrête entre 11 et 13 ans chez tout le monde, y-compris dans les pays qui ont une culture du tronc commun depuis très longtemps. Si on regarde au Nord de l’Europe on n’a pas non plus beaucoup de structures où l’enfant entre en maternelle et y reste jusque 15 ans. C’est un beau challenge mais ce n’est pas simple sur le plan des bâtiments scolaires."

Le but du décret inscriptions, c’est d’augmenter la mixité sociale dans les écoles. On sait que c’est un des gros soucis de notre système d’enseignement : les élèves qui sont bons sont très bons et les mauvais sont très mauvais. Ces disparités plombent notre système éducatif. Certains acteurs comme proposent dès lors de réguler les inscriptions plus tôt dans le parcours scolaire voire d'imposer une école aux familles. Vous êtes d'accord avec cette idée?

"Je pense que c’est une idée intellectuellement intéressante mais qui risque de provoquer un rejet massif des parents et de la population. Il faut se rappeler des débats en 2007 sur le décret inscriptions. Je pense que notre société n’est pas prête à accepter une telle imposition et je m’empresse aussi de dire que certains modèles dans les pays proches n’ont pas fonctionné. Si on regarde le modèle français, où il y a une carte scolaire impérative qui impose une école aux familles, je ne suis pas sûr que leur mixité soit meilleure que la nôtre."

Comment agir sur cette mixité alors ?

"C’est une difficulté qui dépasse l’école parce qu’on a des difficultés dans la mixité scolaire et dans la mixité des quartiers. Ce que moi je constate avec le recul, c’est qu’il est souvent difficile de maintenir une école dans le long terme avec un public mixte. On a vraiment cette volonté mais on se rend compte que quand une école a tendance à remonter dans l’indice socio-économique et à attirer une population plus aisée, il y a une forme de remplacement qui s’opère assez rapidement sur 5 ou 10 ans. L'inverse se vérifie aussi. C’est vraiment très complexe comme question. Idéalement, il faudrait que tous les enfants de toutes les couches sociales et de tous les niveaux travaillent ensemble mais on n'y arrive pas."