Le coup de gueule d’un agent Securail à la gare du Midi: “Nous sommes démunis face aux violences, il faut élargir nos compétences”

Selon lui, la première mesure à prendre vise à revoir les compétences des agents Securail en élargissant leur champ d’action. “Je suis agent Securail depuis 2017. Après les attentats du Bataclan, le ministre Jambon avait proposé d’intégrer les agents Securail dans la police des chemins de fer. Cela avait été refusé par la direction de la SNCB qui estimait que nous avions un rôle avant tout préventif. Or, nous sommes les premiers à intervenir lors des missions, avant les policiers. Mais lorsque nous sommes témoins d’un vol de valises ou d’ordinateur, ce n’est pas de la prévention qu’il faut mais bien de la répression. De plus, nous sommes amenés à intervenir dans le train pour, par exemple, des agressions sexuelles alors que ce n'est pas de notre ressort”, explique Medhi.

Depuis quelques mois, le nombre d’agents Securail a augmenté mais selon lui, cela ne va pas résoudre la situation. “On a beau engager 500 agents supplémentaires, cela ne va rien changer. Ce qu’il faut, c’est revoir le cadre légal en nous permettant d’intervenir avec un arsenal de défense digne de ce nom. Actuellement, les agents Securail ne peuvent pas intervenir car si la personne porte plainte, nous sommes suspendus et notre job est à l’arrêt, or nous avons aussi des factures et loyers à payer”, détaille-t-il.

Mehdi tient également à souligner un paradoxe dans la gestion politique. “D’un côté, on incite la population à délaisser la voiture pour privilégier les transports en commun mais dans le même temps, les navetteurs ne veulent pas risquer leur vie pour se rendre au boulot. Avant 8h du matin, nous sommes confrontés à des toxicomanes et des gens ivres qui sèment le trouble tandis qu’après 18h, ce sont principalement les pickpockets et les agresseurs qui entrent en action. Ils vont voler des valises, portefeuilles, téléphones, qui seront revendus à quelques rues de là, du côté de l’avenue Fonsny ou de Lemonnier.”

Un renforcement de la vidéosurveillance

Face à cette problématique, le gouvernement fédéral a décidé de prendre les choses en main. Il a annoncé vendredi une série de mesures à court et moyen termes afin de restaurer la sécurité. Ces efforts seront coordonnés par le centre de crise national. Ce plan d’action s’articule autour de trois axes. Le premier, qui sera conduit par les services de police et l’Office des Étrangers, portera sur la lutte contre les phénomènes criminels et l’illégalité dans et autour de la gare. Le deuxième visera, lui, le phénomène de sans-abrisme, les problèmes de dépendances, de toxicomanie et de propreté dans le quartier de la gare. Les services de la Région Capitale, les communes concernées et les services fédéraux de santé et d’immigration collaboreront pour ce volet, appuyé par le commissariat national aux drogues.

Enfin, le troisième axe prévoit des travaux d’adaptation de l’infrastructure qui devront avoir un “impact significatif sur l’amélioration de la sécurité autour du bâtiment de la gare”, selon ce communiqué. Un renforcement de la vidéosurveillance dans et autour de la gare est aussi évoqué.

Le Centre de Crise national (CCN) assurera la coordination stratégique et facilitera la collaboration entre les différents services. Les premières réunions de coordination seront organisées “très rapidement” pour dresser la liste des actions et donner un contenu immédiat aux initiatives opérationnelles à court terme, poursuit le communiqué.