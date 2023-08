Sophie Rohonyi (DéFi) flingue l’attitude de la majorité : “Les députés de la Vivaldi sont des presse-bouton”

Après un passage au Centre d’action laïque, la juriste de Rhode-Saint-Genèse est devenue collaboratrice parlementaire pendant 5 ans. La question du décumul a alors infusé dans le parti amarante et Olivier Maingain a décidé de ne pas rempiler sur les listes fédérales, lui laissant la place aux côtés du nouveau président du parti, François De Smet. Aujourd’hui, la députée fédérale est également présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB).

Vous avez une particularité chez DéFI. À la différence des autres partis, vous êtes numériquement très peu à la Chambre.

”C’est un défi au quotidien. Nous ne sommes que deux sur 150 avec trois collaborateurs pour suivre une quinzaine de commissions, là où la plupart de mes collègues suivent une ou deux commissions au maximum. Malgré cela, on abat un travail considérable et qui est d’ailleurs reconnu par nos pairs. Encore récemment, Kristof Calvo (Groen) en commission révision de la Constitution, au sein de laquelle on travaille sur la question du financement des partis, a expressément dit que DéFI était largement insuffisamment financé au regard du travail qu’il abattait au Parlement.”

Vous devez choisir vos combats, en quelque sorte.

”Cela nous amène à faire des choix cornéliens dans nos combats. Et ça se ressent aussi dans les contraintes qui sont celles du fait de ne pas être un groupe reconnu. Au Parlement fédéral, il faut avoir 5 députés pour être un groupe parlementaire reconnu. Ça n’est pas le cas aujourd’hui pour DéFI.”

Concrètement, qu’est-ce que cela implique ?

”Lorsqu’il y a les discussions relatives aux déclarations du Premier ministre, à chaque fois le deuxième mardi d’octobre, à la rentrée ou sur le budget, on a beaucoup moins de temps de parole que les autres. On intervient systématiquement après les autres. Ce qui implique de devoir trouver aussi des arguments qui n’ont pas été avancés par les autres partis en jeu.”

Sophie Rohonyi porte les couleurs de DéFI au parlement avec son président François De Smet. ©JC Guillaume

Et en commission ?

”On n’a pas le droit de vote, on n’a pas de collaborateurs de groupe. En séance plénière, on a droit qu’à une seule question d’actualité. Ce qui fait que quand il y a plusieurs sujets d’actualité qui émergent, on doit choisir le seul sujet d’actualité sur lequel on est autorisé à intervenir. C’est très frustrant. L’enjeu pour nous pour 2024, c’est de devenir un groupe de cinq députés. Ça changerait nos moyens humains et financiers et cela nous permettrait de faire la différence dans la composition d’un gouvernement fédéral. Malheureusement, j’ai très peur que la composition du gouvernement fédéral en 2024 devienne impossible.”

Quelles sont vos projections ?

”Je suis beaucoup les sondages et j’observe une progression plus que terrifiante des partis extrémistes, nationalistes. Quand j’étais collaboratrice parlementaire, le Vlaams Belang comptait trois sièges. Aux dernières élections, ils en ont eu 18. Et aux prochaines élections, on leur prédit 25. Donc un siège sur six. Et si on comptabilise les sièges de la N-VA, du Vlaams Belang et du PTB, les extrémistes risquent de composer la moitié de l’hémicycle.”

Vous placez donc la N-VA dans les partis extrémistes ?

”Pour moi, le nationalisme, c’est une forme d’extrémisme. C’est un repli sur soi. Le fait de nier des droits à certaines personnes, de considérer les francophones comme des citoyens de seconde zone ou de nier l’existence même de Bruxelles et donc nier des droits à des Bruxellois… Le langage utilisé pour qualifier les Wallons… Oui, c’est un parti qui est extrémiste et dans ses idées et dans ses propos.”

Quel rapport entretenez-vous avec les autres groupes ?

”Je salue tous mes collègues, à l’exception de mes collègues du Vlaams Belang. Et encore, c’est compliqué pour certaines commissions. Je n’ai aucun rapport cordial et encore moins d’amitié avec les élus du Vlaams Belang. Par contre, avec les élus de la N-VA, je travaille. On est dans l’opposition ensemble.”

Est-ce l’obligation de travailler sur certains dossiers en commun qui vous contraint ?

”Typiquement la commission Covid, qui rassemble des Engagés, des PTB et des N-VA. On a des sensibilités totalement différentes, mais durant la crise sanitaire, on a émis les mêmes critiques. On a dû travailler ensemble pour amender et faire réaliser au gouvernement que sur certaines mesures, il allait trop loin.”

Durant la crise sanitaire, le Parlement a été mis sur la touche ?

”Le Parlement a été trop mis devant le fait accompli. Je reste par exemple cruellement sur ma faim par rapport aux recommandations qui ont été émises par la commission spéciale qui ont été bien en deçà de ce que demandaient les experts, les soignants, les associations de patients, les épidémiologistes, etc.”

Le rôle du Parlement s’est-il renforcé ces derniers mois ?

”Je ne pense pas qu’il y a une manière de faire pour le Parlement. Les partis ont leur propre mode de fonctionnement. Leur manière de faire de la politique, en tout cas de faire leur travail parlementaire, change totalement selon que vous êtes un parti de l’opposition ou de la majorité. Nous, on s’est toujours dit qu’on faisait de l’opposition constructive, donc on n’est pas là pour balancer des slogans. Mais en l’occurrence, face à nous, on a des partis qui sont constamment en train de se chamailler. Dans la majorité, il y a les presse-bouton qui sont là uniquement pour servir la soupe aux ministres.”

C’est dur, comme propos.

”Les députés de la Vivaldi sont des presse-bouton, à quelques rares exceptions. En fonction de l’actualité, lorsque des dossiers touchent l’opinion publique comme ce fût le cas avec les visas des Iraniens, certains députés se disent en leur for intérieur que ça ne va pas. À ce moment-là, ils retrouvent leur liberté de parole pour pouvoir dire à la ministre que ça ne va pas, mais sans aller jusqu’au bout. À savoir qu’elle aurait dû démissionner. Et c’est la même chose pour toute une série de dossiers. Il y a une vraie particratie qui cadenasse la parole des députés Vivaldi.”

Est-ce quelque chose qui s’observe ?

”Eux-mêmes me le disent. Ils me disent qu’ils sont très mal à l’aise par rapport à certains dossiers, qu’ils aimeraient voter contre certains textes mais qu’ils ne le peuvent pas parce qu’ils sont tenus par l’accord de gouvernement. Ou alors ils aimeraient soutenir certains de mes textes mais ne le peuvent pas parce que je suis dans l’opposition. Donc, soit ils rejettent mes textes et on en reste là, soit ils s’approprient nos idées, y mettent la patte Vivaldi et ils les font voter. Mais ce n’est pas très correct.”

Avez-vous un exemple ?

”Le don de sang des homosexuels. On voulait mettre fin à l’abstinence sexuelle requise de douze mois. Ils ont préféré la réduire à quatre mois. C’est une avancée. Mais en même temps, ça reste extrêmement stigmatisant pour les personnes concernées et ça ne se justifie même pas d’un point de vue sanitaire. Je suis donc choqué par cette particratie et je n’ai pas vu d’évolution ces derniers mois. Mais j’espère que ça va changer d’ici les prochains mois. Je pense même qu’au fur et à mesure qu’on va s’approcher des échéances électorales, les partis de la Vivaldi vont retrouver une certaine liberté de parole pour pouvoir se démarquer.”