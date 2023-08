A cause de la pénurie de chauffeurs, des enfants toujours sans transport scolaire: “J’essaye de trouver une solution depuis le début de l’été"

“J’essaye de trouver une solution depuis le début de l’été. J’ai envoyé des dizaines de mails qui sont restés sans réponse. L’administration m’a dit que les autistes n’avaient pas droit au transport à Bruxelles. Normalement, il est possible d’obtenir une dérogation. J’ai demandé quelles étaient les démarches à faire et je n’ai eu aucune info. Mardi passé, j’apprends que la date butoir pour introduire une demande est fixée le mercredi. En panique, j’appelle l’école mais la personne responsable est en congé. Je me rends à l’école et là on me dit qu’ils n’ont eu aucune information de l’administration”, déplore-t-elle.

Cette semaine, Fabienne devra donc conduire son fils à l’école elle-même.

“J’ai pris congé donc j’irai le conduire. Et après, je vais devoir payer 18 euros par jour pour qu’une société de transport amène mon fils à l’école le matin et vienne le chercher le soir. A ce stade, c’est la seule solution que j’ai trouvée mais je ne sais pas comment je fais faire d’un point de vue financier”. Avec son autisme, l’utilisation des transports en commun est impossible.

“Mon fils ne sait pas prendre les transports en commun seul. S’il se fait agresser, il ne saura pas réagir et s’il y a un problème avec un transport, il ne saura pas demander de l’aide. Mon fils a peur des gens et des bruits. Il panique très vite. Ce n’est pas un caprice, il a un certificat médical qui en atteste.”

Le GAMP, Groupe d’action qui milite contre le manque de place pour personnes handicapées de grande dépendance) indique de son côté l’existence de “situation aberrantes de transports refusés à des enfants dans les deux régions.”

Les parents de l'enseignement libre inquiets

La question du transport scolaire préoccupe également l’Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique (UFAPEC)

“En fin d’année scolaire, à Bruxelles comme en Wallonie, il y avait encore des circuits annulés pour cause d’absence ou de convoyeurs. Nous savons que la pénurie de chauffeurs n’est pas totalement réglée. Elle est accompagnée d’une pénurie de convoyeurs pour assurer une présence auprès des élèves sur les circuits organisés. Une absence de chauffeurs et de convoyeurs ne peut empêcher ces élèves d’aller à l’école et entrainer des absences injustifiées. L’accès à l’éducation est un droit fondamental”, clame Bernard Hubien, porte-parole de l’association.