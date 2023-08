"Il se prépare pour le prochain anniversaire de Van Quickenborne", "c’est gênant" : les réactions affluent suite aux vidéos de Theo Francken ivre

À lire aussi

”Il se prépare pour le prochain anniversaire de Van Quickenborne”, “c’est gênant”, “Theo Francken est la meilleure publicité possible pour plus de toilettes publiques à Bruxelles, dommage que son parti ne s’engage qu’à démolir les services publics”, peut-on lire sur X, anciennement Twitter. Certains vont jusqu’à faire des montages de Manneken Pis avec le visage du député fédéral.

Bon nombre d'observateurs estiment que cette scène symbolise bien tout le respect qu'éprouve Theo Francken pour Bruxelles. "La N-VA et Theo Francken salissent littéralement la Ville de Bruxelles. Les députés N-VA de Bruxelles sont attendus avec leurs questions parlementaires à la rentrée sur les sanctions à prendre contre Theo Francken", estime le député bruxellois Hicham Talhi (Ecolo).

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, mais sa provenance demeure indéterminée. Sur les images filmées par des passants, le député N-VA Theo Francken semble sous l’influence de l’alcool et urine dans une jardinière située au milieu du boulevard Emile Jacqmain, en plein centre de Bruxelles, au milieu des passants. La vidéo le montre aussi à la terrasse d’un café, tenant maladroitement sur sa chaise en buvant un verre, avant de se lever et de jeter la chaise.

Interrogé par le quotidien flamand Het Laatste Niews ce samedi 26 août 2023, le député a reconnu que c’était bien lui sur la vidéo. Theo Francken a déclaré avoir vécu “une soirée trop arrosée, après une période lourde et stressante”.

”Un comportement stupide”

Il avoue avoir eu “un comportement stupide”, jugeant les images “embarrassantes”. “Je ne veux pas cautionner ce que j’ai fait, mais en fin de compte, je ne suis qu’un être humain”, a-t-il ajouté. La police n’était pas encore au courant de la vidéo, mais va se pencher sur le dossier, assure Het Laatste Nieuws. Theo Francken risque une amende de 350 euros.

C’est la seconde fois en une semaine que des politiques flamands sont épinglés pour des “pipigates”. Jeudi dernier, la presse flamande révélait que trois invités à l’anniversaire du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne ont uriné sur un combi de police stationné à proximité de son domicile pour le protéger d’un projet d’enlèvement par des narcotrafiquants. Précisons que le parquet confirme que contrairement à ce qui avait initialement été annoncé par la presse flamande, le ministre Van Quickenborne n’était pas présent au moment des faits et a vivement condamné le comportement de ses invités.

"Je suis autant dégoûté que les policiers. Les trois responsables devront répondre de leurs actes et en subir les conséquences. Ces dernières années, j’ai travaillé dur en tant que ministre de la justice pour œuvrer à une meilleure police qui constitue le bras armé de la loi et qui mérite le respect. J’ai toujours pu compter sur la police dans le cadre des menaces adressées à mon encontre et celle de ma famille. J’en suis extrêmement reconnaissant. Le parquet va maintenant poursuivre son travail. Il va de soi que je lui apporterai toute ma collaboration. Je regrette que cet incident se soit produit après ma fête d’anniversaire mais un hôte n’est pas responsable du mauvais comportement de ses invités sur la voie publique”, a-t-il commenté sur sa page Facebook.