L'action de la police à la gare du Midi sera évaluée lundi

Samedi, sous l'impulsion de la zone de police sud de Bruxelles et du cabinet de l'Intérieur, une action policière de grande envergure a été organisée à l'intérieur et aux abords de la gare de Bruxelles-Midi. Une soixantaine de personnes ont été arrêtées au cours de cette opération, a indiqué à Belga le cabinet du ministre de l'Intérieur, Mme. Verlinden. "Au total, 56 arrestations ont été effectuées, dont 47 pour des personnes en séjour illégal, cinq personnes signalées aux forces de l'ordre et les autres pour trouble à l'ordre public et ivresse", a précisé le cabinet Verlinden. Les personnes en séjour illégal qui ont été arrêtées ont été mises à la disposition du service de l'immigration. "Certains sans-abri ont également été emmenés à l'hôpital pour y recevoir un traitement médical", indique le cabinet.

À lire aussi

Bien que le cabinet Berlinden estime qu'"un signal clair a été donné aux voyageurs et aux riverains que leurs préoccupations ont été entendues" et, selon lui, il ne fait aucun doute que "des actions comme celle de samedi seront certainement répétées à l'avenir et auront leur utilité", souligne-t-il.

Si l'administration Verlinden estime qu'"un signal clair a été donné aux passagers et aux riverains que leurs préoccupations ont été entendues" et que, selon elle, "des actions comme celle de samedi seront certainement répétées à l'avenir et auront leur utilité", elle souligne que l'intervention policière à grande échelle dans la gare la plus fréquentée du pays n'est pas la solution durable nécessaire aux "vrais problèmes d'illégalité, de sans-abrisme, de toxicomanie, d'hygiène et d'infrastructures vétustes et délabrées".

"Il était temps que cette action ait lieu", déclare Mme. Verlinden. "Mais le véritable effort à faire est de travailler sur les racines de ces problèmes. La police ne peut que contrôler les symptômes.

Lundi, le Centre national de crise se réunira à nouveau pour examiner et discuter des conséquences et des effets de cette action de grande envergure. Cette réunion de coordination dans le giron du SPF Affaires intérieures vise à rassembler toutes les autorités impliquées dans les différents axes. Les axes continuent à travailler dans le cadre de leur propre expertise pour trouver des solutions au problème plus large. La réunion de coordination sous la direction du Centre national de crise doit permettre de garder le cap et de coordonner les actions des trois différents axes.

Le premier axe sur lequel on travaillera est la lutte contre les phénomènes criminels et l'illégalité dans et autour du bâtiment de la gare. Le deuxième axe concerne la situation des sans-abri, des personnes dépendantes, des toxicomanes et des problèmes de santé, ainsi que la propreté publique dans le quartier de la gare. Le troisième axe concerne les travaux d'adaptation des infrastructures visant à améliorer la sécurité dans la gare. Le rôle de coordination du Centre national de crise est limité dans le temps et devrait être transféré à la Région de Bruxelles-Capitale.

"La situation de la gare du Midi est complexe et mérite que nous nous y attaquions ensemble. Concrètement, le Centre national de crise coordonnera désormais les efforts des autorités locales, de la Région de Bruxelles-Capitale, des autorités fédérales compétentes, de la SNCB et d'Infrabel. Des mesures concrètes sont attendues très prochainement", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo.

Le Premier ministre bruxellois Rudi Vervoort (PS) s'est dit "satisfait du plan d'action mis sur la table aujourd'hui". "Cette situation nécessitait une coordination intégrée, où chaque acteur institutionnel prend et exerce ses responsabilités : le gouvernement fédéral et les communes avec leurs zones de police dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue, le gouvernement fédéral pour la politique de santé et la gestion de la migration, et la Région et les communes dans le domaine des services sociaux et de santé et de la propreté", a déclaré M. Vervoort.