Le fédéral s’empare de la problématique autour de la gare du Midi: "Une opération coup-de-poing ne va pas solutionner tous les problèmes"

À lire aussi

Ces mesures doivent, selon Georges Gilkinet, être prises graduellement dans le cadre d’un plan à cinq ans. "Il faut s’attaquer en profondeur aux différents types de problèmes à savoir la question de la migration, de la santé mentale, des drogues, de l’inoccupation des bâtiments. Je pense par exemple au bâtiment du Tri postal qui va enfin être occupé avec le siège de la SNCB. De l’autre côté de la gare, les trois quarts des immeubles appartenant à la Régie des Bâtiments sont inoccupés. Ces bâtiments se dégradent, sont squattés et il y a dès lors moins de contrôle social."

Beliris doit davantage prendre le contrôle

Selon lui, Beliris, l’organe de coopération entre le fédéral et la région bruxelloise, doit davantage prendre le contrôle dans ce dossier. "Il convient de tous ensemble se mettre autour de la table pour coopérer au mieux, en évitant les querelles institutionnelles et la question du transfert de compétences. La SNCB a fait une proposition ferme visant à implanter un commissariat ou une antenne de police au sein même de la gare et cela va dans le bon sens. Le retour au calme passera également par une transformation en profondeur des abords de la gare, en prévoyant des activités économiques, sociales et culturelles afin d’enfin donner à Bruxelles la gare internationale qu’elle mérite", conclut-il.