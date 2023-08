Situation hors de contrôle à la gare du Midi : “Les promesses du fédéral ? Des paroles en l’air à moins d’un an des élections !”

Preuve de cette volonté, une grande opération "coup-de-poing" a été organisée durant la journée de samedi, à partir de 10h du matin jusqu'en début de soirée. Une centaine de policiers occupait le terrain. Une soixantaine de personnes ont été interpelées, principalement des personnes en séjour illégal. Cette opération ne devrait pas être reconduite pour le moment.

À lire aussi

De son côté, Nour Eddine Layachi, président de l’association des commerçants du quartier Lemonnier, aimerait croire aux bonnes intentions de gouvernement fédéral mais se montre sceptique.

À lire aussi

"Soudainement, tout le monde semble se préoccuper d’une situation que nous déplorons depuis au moins sept ans”, fustige-t-il. “Selon moi, le fédéral va contribuer à aggraver la situation. Le secteur de la gare va être nettoyé pendant une ou deux semaines mais cela va ensuite continuer à se dégrader. La situation peut être comparée à celle de la jungle de Calais en France. Les politiques se vantent de l’avoir fait disparaître mais c’est faux, elle est toujours là, elle s’est simplement déplacée.”

Les voitures avec des plaques immatriculées à l’étranger sont systématiquement vandalisées

Cet habitant du quartier du Midi s’est déjà fait voler cinq vélos. Il connaît les circuits de recel par cœur. “Les vélos ou montres volées sont revendus à quelques rues de là. Il faut attaquer les circuits de recel à la source, et pas le gars qui vend. Ces trafics sont connus mais les criminels continuent toutefois d’agir comme ils l’entendent. Quand je me fais voler un vélo, je sais que je pourrai le retrouver chez un receleur par exemple du côté de Clemenceau à Cureghem”, poursuit-il. “Le souci, c’est qu’un certain public qui sème le trouble n’est pas visible car ils sortent des radars. Ils sont de passage à Bruxelles avant de continuer leur route ailleurs.”

À lire aussi

Malgré les nombreuses réunions organisées avec la Ville de Bruxelles, rien ne change et la situation est désespérante. “Nous avons commencé à alerter Yvan Mayeur et ensuite Philippe Close. Nous avons eu tout plein de réunions dans lesquelles on dénonce les faits de pickpockets, agressions, vols. Du côté de l’avenue de Stalingrad, toute voiture immatriculée à l’étranger qui passe la nuit dehors se fait systématique vandaliser. Le pauvre touriste qui sort de la gare à 6h du matin se fait dépouiller. Ça, c’est la réalité et il est hallucinant que les politiques ne la saisissent pas”, poursuit Nour Eddine Layachi. “La situation est telle qu’un parking sauvage est organisé sur la place de l’Europe pour permettre aux automobilistes de garer leur voiture en toute sécurité grâce à des riverains avec des gilets jaunes qui leur font payer 2 euros.”

À lire aussi

Enfin, selon lui, le commissariat de la rue de l’Hectolitre n’aurait jamais dû être fermé. “C’est une grave décision car il était situé juste à côté de la gare du Midi. Désormais, le quartier concentre toute une série de profils problématiques et la gestion est catastrophique. Par exemple, ils ont installé une salle de shoot dans la rue de Woeringen mais les gens se droguent dans la rue, cela en dit long sur l’incapacité des politiques à faire régner l’ordre”, conclut Nour Eddine Layachi.