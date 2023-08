“J’ai plein d’idées”, “Tant que ma santé me le permet, je continue”: Eloïse débute comme enseignante, Jacques ne veut pas encore raccrocher

“J’ai des élèves demandeurs, j’aime me former, apprendre de nouvelles choses et les transmettre à mes élèves, pour autant que ceux-ci m’acceptent mais jusqu’à présent, ça, c’est très bien passé. Souvent, les enseignants ne demandent qu’à partir une fois qu’ils ont 55 ans. Moi, ce n’est pas mon cas”, s’exclame-t-il.

“Les élèves m’ont adopté. Ils viennent avec leurs souhaits et leurs questions et j’essaye d’y répondre du mieux que je peux. J’essaye de partir le plus possible de leurs besoins pour orienter mon cours. Cela permet aux élèves de rester motivés. L’informatique se prête bien à cette façon de fonctionner : tout le monde utilise des outils informatiques et tout le monde a des besoins en la matière. Je n’ai pas de formation d’enseignant mais j’essaye de trouver des moyens de transmettre mes connaissances à mes élèves. Mon but est qu’ils restent motivés”, poursuit-il.

Pourtant, ses premiers pas dans une classe n’ont été idylliques. “Je suis ingénieur de formation. J’ai travaillé comme informaticien puis je me suis réorienté comme enseignant. J’ai commencé par enseigner en haute école puis je me suis retrouvé dans une école secondaire particulièrement difficile. J’enseignais le dessin technique à des élèves qui n’étaient pas du tout motivés, c’était très décourageant”, se remémore-t-il.

“Ensuite, j’ai enseigné dans plusieurs établissements où j’ai rencontré des élèves motivés qui m’ont donné envie de continuer. Maintenant, j’enseigne à des élèves qui ont des rêves, des objectifs et des projets et je m’entends très bien avec eux. En plus, le programme est très intéressant donc je compte bien continuer à enseigner.”

Eloïse fait sa première rentrée en tant qu'institutrice : “J’ai plein d’idées et de projets!”

C’est avec un enthousiasme sincère qu’une légère appréhension ne parvient pas à ternir qu’Eloise Russanowski, institutrice fraîchement diplômée a fait sa toute première rentrée des classes en tant qu’enseignante ce lundi matin dans une école communale d’Ixelles. Dans sa classe, 16 élèves de troisième et quatrième primaires vifs, curieux et visiblement, très contents d’être de retour à l’école.

“J’ai terminé mes études d’institutrice en juin 2023 et j’ai commencé à chercher une place dans une école il y a un mois. J’ai appris que je pouvais travailler ici à Ixelles il y a une semaine donc c’est tout nouveau pour moi. C’est la première fois que j’ai ma classe à moi. Je suis très heureuse. J’ai toujours adoré les enfants”, explique la jeune enseignante qui a des idées et des projets plein la tête.

“Aujourd’hui, je vais surtout faire connaissance avec les élèves et pour le reste de l’année, j’ai plein d’idées et de projets. J’aimerais pouvoir mettre en place des projets innovants et pas une pédagogie dépassée comme on en voit encore dans certaines écoles. J’aimerais pouvoir travailler sous forme d’ateliers, encourager le travail en groupe et m’inspirer de l’école du dehors pour sortir régulièrement de la classe avec les enfants pour enrichir les apprentissages”, expose-t-elle.

Comme tout(e) jeune enseignant, Eloïse espère qu’elle parviendra à instaurer une ambiance sereine dans sa classe.

“C’est un peu stressant. J’espère que je vais parvenir à mettre un cadre et savoir m’imposer. Les élèves parlent beaucoup, j’espère que je parviendrai à gérer leur comportement”, confie-t-elle. “Si les élèves sont difficiles, c’est aux enseignants de mettre des choses en place. C’est aux professeurs de s’adapter pour trouver des solutions qui conviennent aux enfants. C’est comme ça, c’est le métier. Même s’il existe des différences de niveau très importantes au sein d’une même classe, il faut tenir compte de tous les élèves et de leurs besoins.”