La Belgique parmi les pays les plus avares d’armes envoyées à l’Ukraine : “On ne veut pas céder de F-16 mais on ne dit pas non à l’argent russe”

À lire aussi

Il a notamment insisté sur l’objectif “de mettre fin à la domination de l’espace aérien par la Russie”. Les avions de combat F-16 feront partie de la défense aérienne, y compris pour protéger les villes ukrainiennes.

La livraison de F-16 à l’Ukraine peut changer la donne mais la Belgique préfère se cacher derrière une idéologie incompréhensible"

Si l’armée belge contribue à participer à la formation des pilotes et techniciens, elle ne cédera pas d’avions de chasse à l’Ukraine. La raison ? Ils sont jugés trop vieux. Pourtant, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège, qui ont acheté leurs premiers F-16 en même temps que la Belgique (en 1975). Ce qui fait de notre pays le dernier du marché du siècle de 1975 à ne pas céder de F-16 à Kiev. D’après la Défense, tous nos avions de combat auront atteint, lors de leur retrait entamé cette année et programmé jusqu’en 2028, leur plafond maximum des 8.000 heures de vol garanties par le constructeur américain Lockheed Martin.

À lire aussi

“Au sein du gouvernement, on ne parle pas d’une même voix”

Si ces pays les ont modernisés à peu près au même moment par la suite, la différence avec la Belgique est qu’ils sont plus avancés que la Belgique concernant l’entrée en service du F-35.

“L’argument principal, c’est que nous avons besoin d’eux, indique Wally Struys, professeur émérite à l’école royale militaire et économiste spécialisé dans la Défense. Ils sont nécessaires pour assurer la protection du territoire national, exécuter les missions internationales dans laquelle la Belgique est engagée, comme la protection de l’espace aérien dans la région de la Baltique et permettre l’entraînement des pilotes belges. Les Pays-Bas ont par exemple cédé car ils volent déjà avec leurs F-35 mais chez nous, le premier devrait arriver à la fin de l’année même si je n’y crois pas trop. Si l’argument militaire tactique et stratégique est avancé par le gouvernement, je ne peux pas m’empêcher de penser qu’une certaine partie de nos dirigeants, qui ne parle pas souvent d’une même voix, ne veut pas courir le risque de trop provoquer les Russes en faisant voler nos avions”.

À lire aussi

Toutefois, en 2017, un rapport de Lockheed Martin avait démontré que nos F-16 en fin de vie pouvaient être prolongés de 1.000 heures, ce qui signifie cinq années.

“Une analyse qui avait alors été écartée pour des raisons politiques et commerciales, car les États-Unis voulaient nous vendre leurs F-35, rappelle le député Georges Dallemagne (Les Engagés). Mais aujourd’hui, nous pouvons fournir ce matériel, c’est même une évidence. Et il est clair que les Ukrainiens préfèrent sûrement avoir un avion à bout de course que rien du tout, ils n’ont pas vraiment le choix. On voit d’ailleurs qu’ils se sont précipités sur du matériel assez ancien, comme nos Léopards. Cette guerre risque de céder encore un certain temps et notre ancien matériel sera prochainement remplacé par du nouveau, on pourrait donc céder certains de nos F-16 quand les premiers F-35 arrivent. Une mise à niveau de Lockheed Martin est certes nécessaire mais j’espère que les États-Unis pourront donner cet accord, comme ils l’ont fait avec les Danois ou les Hollandais. Nos F-16 pourraient en tout cas être disponibles et opérationnels d’ici 9 mois au plus tard. Au plus on va tarder à prendre cette décision, au plus le prix humain sera élevé”.

À lire aussi

Nous pourrions faire un geste symbolique en cédant quatre ou six F-16"

La Belgique pèse moins de 0,2 % de l’aide militaire internationale

D’après Wally Struys, cette aide pourrait faire certaines différences au niveau local sans pour autant changer le cours de la guerre. “Nous pourrions faire un geste symbolique en cédant 4 ou 6 F-16, estime-t-il. Cela pourrait avoir son importance au niveau régional si d’autres pays participent à cette opération, notamment dans le cadre d’offensives ciblées pour être en supériorité au niveau aérien. Toutefois, en période préélectorale, on peut douter qu’un tel choix soit fait par le gouvernement. Pour le reste, il est difficile de donner plus de matériel et de munitions car dès le début de la guerre, nous n’en avions déjà plus assez pour nous, nos stocks étaient déjà au minimum. C’est un manque de budget et aussi d’anticipation”.

D’après les données récoltées par le SPF Affaires étrangères et mises à jour le 27 juin dernier, l’aide totale de la Belgique s’élève à 423 millions d’euros (133 millions pour l’aide civile et 290 millions pour l’aide militaire). Depuis le début de la guerre, l’UE et ses États membres ont mis à disposition de l’Ukraine et de sa population une aide d’environ 67 milliards d’euros (37,8 milliards d’euros d’assistance économique, 17 d’aide aux réfugiés et 12 de soutien militaire). Un total qui permet de gonfler l’aide mondiale à 160 milliards d’euros.

À lire aussi

“Notre soutien représente moins de 0,2 % de l’aide militaire internationale, il ne faut donc pas s’étonner si à l’occasion de la fête nationale de l’Ukraine, le ministre de la Défense ukrainien a remercié 21 Nations pour leur soutien militaire mais pas la Belgique, déplore Dallemagne. Tous nos voisins directs ont été remerciés, y compris le Luxembourg et on peut comprendre pourquoi. Notre pays reste lanterne rouge de cette aide militaire alors qu’elle pourrait faire bien plus au vu de ses capacités, notre apport est beaucoup trop modeste. Pourtant, rien que le précompte sur les intérêts des avoirs russes gelés rapportera 625 millions d’euros au trésor Belge cette année, ce qui est indécent. Finalement, nous faisons de l’argent sur cette guerre. On est le seul pays à percevoir plus de cette guerre que ce que nous contribuons en matière militaire et humanitaire. On dépense moins pour l’Ukraine que ce que nous percevons de cette guerre : aucun pays au monde n’a ce rapport-là mais ça n’a l’air de gêner personne”.

Pour de nombreux experts, même une capacité estimée à une vingtaine de vols d’avions de combat pourrait avoir son importance. Alors pourquoi ne pas laisser l’armée ukrainienne opter pour leurs propres normes ? Rien ne leur interdit en tout cas de poursuivre leur exploitation.

À lire aussi

“J’ai obtenu tout le calendrier lié au déclassement de nos avions, le nombre d’heures de vol, etc. Pour moi, on pourrait sans souci leur fournir une demi-douzaine de F-16, tout en maintenant leur sécurité et leur opérationnalité, avance le député. En Belgique, on souffre vraiment de l’idéologie de cette coalition pour qui la guerre pose problème, notamment au PS et chez Ecolo. Notre vieille Europe, et la Belgique en particulier, a beaucoup de mal à accepter que le conflit nous concerne tous. Pour arrêter ce bain de sang, les Ukrainiens doivent être équipés correctement. Il faut toujours trop de temps pour changer de position et le prix humain est malheureusement effroyable. On commet les mêmes erreurs que dans le passé, sans se rendre compte suffisamment que la dissuasion fonctionne”.