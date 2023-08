“Les enfants nous apportent un bonheur immense, que demander de plus?”: ces profs qui ne changeraient de métier pour rien au monde

À lire aussi

“J’adore mon boulot ! J’ai une vraie passion pour mon métier”, confie d’emblée Christian Brodkom, professeur dans l’enseignement spécialisé de type 5. “Je travaille avec une quinzaine d’élèves qui souffrent de phobie ou d’addiction. Mon travail est donc différent de celui d’autres profs mais ça le rend particulièrement passionnant”, explique-t-il.

“Ce qui rend le métier aussi intéressant, c’est ce sentiment d’être la bonne personne au bon endroit pour des élèves qui en ont besoin. Ce n’est pas une question d’ego mais j’ai le sentiment de pouvoir leur apporter quelque chose d’important”, poursuit l’enseignant.

Ce sentiment d’être utile est également évoqué par Frédéric Jamin, professeur de français en secondaire. “C’est génial de pouvoir faire un métier qui nous permet de transmettre et partager nos passions avec des élèves et d’avoir un impact concret sur eux. Je reçois parfois des mots de remerciement d’élèves qui sont sortis de ma classe il y a plusieurs années. C’est touchant d’avoir ce genre de retours. J’ai des élèves qui ne lisent jamais en arrivant dans ma classe et qui, quelques mois plus tard, se mettent à lire pour le plaisir et à me conseiller des auteurs. Ce côté humain et ces échanges rendent le métier particulièrement génial.”, partage-t-il.

Les contacts avec les collègues et la solidarité qui peut régler en salle des profs font partie des éléments qui contribuent au plaisir de l’enseignant. “Entre collègues, on se serre les coudes et on se motive dans les moments plus difficiles. Le travail en équipe fait partie des choses que je préfère dans mon métier”, témoigne Frédéric Jamin.

Un point également évoqué par Nicolas, professeur dans deux écoles secondaires à Bruxelles. “Pouvoir travailler en équipe est particulièrement riche et motivant. C’est un métier qui évolue constamment et qui me permet de me remettre en question. J’ai la chance de voir les élèves grandir et progresser de jour en jour et de former des futurs citoyens à part entière. C’est très riche !”, affirme-t-il.

Un enthousiasme dont témoigne également Régine Minster, institutrice primaire depuis 1997. “Ce métier, ce n’est que du bonheur ! Je ne vais jamais travailler avec les pieds de plomb. Les enfants nous apportent un bonheur immense et nous essayons de leur en apporter autant. Que demander de plus ?”

Tout n'est pas toujours rose pour autant

Tout n’est pas tout rose pour autant. Les difficultés sont réelles et les coups de mou, inévitables. “Il m’est arrivé d’être démotivé et d’envisager de changer de métier. Il y a des jours plus difficiles que d’autres et plus on est passionné par son métier, plus les moments difficiles nous touchent mais je reste malgré tout attaché à ce que je fais”, confie ainsi Frédéric Jamin

“Il y a évidemment des moments plus difficiles et des jours où je suis contente de rentrer à la maison parce que les enfants ont été particulièrement bruyants ou parce qu’il y a eu des disputes. Mais ces moments sont vite oubliés. Quand on aime son métier, on oublie vite le reste.”, conclut Régine Minster.

"Il faut être honnête, je travaille dans de très bonnes conditions. Ce n'est pas le cas de tous les profs. Je suis particulièrement admiratif des enseignants qui travaillent à temps-plein dans des classes surchargées et dans des conditions bien plus difficiles que les miennes", concède Christian Brodkom.