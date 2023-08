Les syndicats veulent une meilleure évaluation des profs: "On n'exclut pas des actions de protestation plus dures"

"La temporalité et les modalités des actions ne sont, à ce jour, pas encore établies. Elles dépendront surtout de la volonté du Gouvernement de travailler et d'avancer sur le reste de nos revendications", précisent-ils.

Parmi ces revendications, on note la réduction de la taille des classes, la valorisation de l’enseignement qualifiant ou encore l’alignement du rythme scolaire de l’enseignement supérieur à celui nouvellement adopté par l’enseignement obligatoire.

"Cette annonce fait suite à une communication faite la veille du vote du décret sur l'évaluation et la sanction des enseignants. On a annoncé en juillet qu'on lancerait un préavis de grève et maintenant, on passe à l'acte. Nous estimons que ce décret entérine le changement de cap du pacte pour un enseignement d'excellence et va à l'encontre de ses objectifs qui sont la lutte contre les inégalités scolaires et l'instauration d'un travail collaboratif", explique Adrien Rosman, secrétaire communautaire au Sel-Setca. "L'urgence n'était pas d'armer les directions et les pouvoirs organisateurs d'un bâton pour faire avancer les professeurs mais d'améliorer les conditions de travail des profs", appuie-t-il.

"On suit simplement nos engagements. On prévient le gouvernement qu'il y a encore plein de choses à mettre en œuvre avant la fin de la législature et qu'en fonction des réponses qu'on obtiendra, on se laisse la liberté de mener des actions", abonde Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement.

Les organisations syndicales affirment qu'elles ne remettent pas en question les objectifs du pacte mais bien les modalités de sa mise en œuvre. "On est d'accord avec les intentions du Pacte mais sa mise en œuvre n'est pas assez performante. Il y a une dispersion des moyens qui ne permettent par exemple pas de rendre l'école réellement inclusive.", déplore Joseph Thonon.

"Nous lançons un double avertissement : nous soutenons les objectifs du pacte mais les enjeux prioritaires ne sont pas l'évaluation des professeurs. Ensuite, nous voulons rappeler au gouvernement que tout changement de cap se payera par des actions", complète Adrien Rosman. Celui-ci n'exclut pas "des actions de protestation plus dures." que les grèves qui ont eu lieu l'an passé.